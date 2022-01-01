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Вестерны про Дикий Запад
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Вестерны про Дикий Запад

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За призрачной дверью
За призрачной дверью
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6.0
ужасы, вестерн
2020, США
Малыш Кид
Малыш Кид
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6.0
драма, вестерн, биография
2019, США
Дэдвуд
Дэдвуд
6.0
криминал
2019, США
Ад на границе
Ад на границе
4.0
приключения, биография, вестерн
2019, США
Девица
Девица
Смотреть за 1 рубль
5.0
вестерн, комедия, драма
2018, США
Братья Систерс
Братья Систерс
Смотреть за 1 рубль
5.0
вестерн, комедия
2018, Франция / Испания / США / Румыния
Обитель страха
Обитель страха
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4.0
ужасы, вестерн
2018, США
Наездник
Наездник
7.0
драма
2017, США
Джейн берет ружье
Джейн берет ружье
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7.0
драма, боевик, вестерн
2016, США
Костяной томагавк
Костяной томагавк
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7.0
ужасы, вестерн
2015, США
Миллион способов потерять голову
Миллион способов потерять голову
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6.0
комедия, вестерн
2014, США
Аппалуза
Аппалуза
8.0
вестерн
2008, США
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
7.0
драма, боевик, вестерн
2007, США
Поезд на Юму
Поезд на Юму
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7.0
вестерн
2007, США
Последний рейд
Последний рейд
6.0
приключения, триллер, вестерн
2003, США
Дикий, дикий Вест
Дикий, дикий Вест
6.0
боевик, фантастика, вестерн, комедия
1999, США
Джек Булл
Джек Булл
7.0
драма, вестерн
1999, США
Легенды дикого запада
Легенды дикого запада
5.0
семейный, приключения, фэнтези
1995, США
Плохие девчонки
Плохие девчонки
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6.0
вестерн
1994, США
Уайатт Эрп
Уайатт Эрп
6.0
мелодрама, вестерн, биография, боевик, приключения
1994, США
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Эпоха переселения американцев, столкновений с индейцами и разгула преступных банд – вот что собой представлял период освоения Дикого Запада. Это время романтизировали режиссеры культовых вестернов. То, что для главных героев было невероятным приключением, для обычных людей чаще всего заканчивалось смертью.

Пять лучших вестернов про Дикий Запад

Время, когда американцы осваивали Дикий Запад, стало одним из самых сложных для страны. Индейцы всеми силами защищали свои земли, а бандиты использовали любую возможность, чтобы поживиться. Главные герои подборки каждый день сталкиваются с жестокостью и смертью. Выжить в этом суровом мире смогут лишь самые сильные.

Золото Маккенны

Классический вестерн рассказывает реально существующую легенду о золотом каньоне Адамса. Уже больше 150 лет ведутся поиски утраченных в Нью-Мексико сокровищ. Главные герои ленты тоже отправятся за ними. Шериф Маккенна смертельно ранит вождя индейского племени. У него он находит карту, которая ведет к затерянному золоту Апачи. В это же время мексиканский бандит со своей шайкой убивает судью и берет в плен его дочь. Маккенна может освободить девушку.

Но для этого он должен отвести бандитов в каньон, где хранятся невероятные богатства, которые охраняют индейцы.

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса

Биографический фильм является экранизацией романа с одноименным названием. Он рассказывает историю одного из самых известных американских преступников 19-го века. Джесси Джеймса знают во всех штатах Дикого Запада. Все его нападения тщательно спланированы, поэтому всегда удаются. Однажды в его банду вступает Роберт Форд, который боготворил бандита. Он слепо верил, что Джесси – это современный Робин Гуд, который борется с социальной несправедливостью. Но чем ближе он узнает знаменитого преступника, тем ярче раскрывается его истинная сущность.

Этот жестокий бандит совершает преступления только ради собственной выгоды и утоления жажды крови.

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид

Эта картина вошла в историю кинематографа как самый кассовый вестерн. В основу ленты легли реальные события. Два легендарных бандита – Буч и Сандэнс – на протяжении нескольких лет терроризировали Дикий Запад. Их целями становились банки. Но вскоре грабить их стало слишком опасно, поэтому преступники решили заняться грузовыми поездами. Первое же дело проходит удачно. Шериф не успевает ничего предпринять, и банда получает деньги. Но следующее ограбление не будет таким же легким.

В погоню за легендарными преступниками отправили лучших охотников за головами.

Назад в будущее. Часть 3

Неотрывно продолжая события второй части, фильм переносит зрителей в мир Дикого Запада. Марти узнает, что Док отправился в прошлое и просит не искать его. Вот только парень находит его могилу, и получается, что ученый скончался через несколько дней после того, как отправил письмо. Марти решает последовать за своим другом, чтобы спасти его.

Но в первые минуты на Диком Западе ему придется думать лишь о том, как не умереть самому.

Поезд на Юму

Налетчик Бен вместе с бандой совершает очередное ограбление. Преступники захватывают дилижанс с деньгами, и свидетелем этого становится простой фермер Дэн с сыновьями. У него серьезные проблемы с деньгами, поэтому он рад любой возможности заработать. Когда Бена арестовывают в местном баре, власти набирают команду отчаянных людей, которые смогут доставить бандита к поезду на Юму. Но подельники преступника узнают о его аресте и решают отбить своего главаря. Во время поездки число тех, кто охраняет бандита, будет стремительно таять.

И вскоре лишь Дэн сможет противостоять жестоким и беспощадным налетчикам.

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