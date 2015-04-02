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Агент 117
Киноафиша Фильмы Агент 117 Отзывы о фильме «Агент 117»
OSS 117: Le Caire nid d'espions Агент 117 2006 / Франция
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Агент 117»

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as 2 апреля 2015, 12:51
За четыре года до первого романа о Джеймсе Бонде Жан Брюс придумал агента 117, жизнь которого изобилует невыполнимыми заданиями и встречами с хорошенькими девушками. Романы о нем были написаны живо и увлекательно, удачно сочетая остроту сюжета, шпионские интриги и экзотический антураж. Успех не заставил себя долго ждать: 256 романов разошлись тиражом в 75 миллионов экземпляров, были переведены на 17 языков, послужили основой для комиксов, театральных постановок и 8 фильмов. Все это заложило фундамент легенды об агенте 117. Шестьдесят лет спустя этот мужественный герой и бесстрашный покоритель женских сердец остается одной из главных культурных икон шестидесятых.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
COBECTb 2 апреля 2015, 12:51
Ужас...тихий ужас. Втроем ушли с фильма минут за 30-40 до конца. В зале никто даже не хихикнул, не то чтобы смеялся.

Народ, что вы курили?:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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