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Poster of OSS 117: Cairo, Nest of Spies
6.4
Kinoafisha Films OSS 117: Cairo, Nest of Spies
6.4

OSS 117: Cairo, Nest of Spies

, 2006
OSS 117: Le Caire nid d'espions
France / Comedy, Adventure / 18+
Poster of OSS 117: Cairo, Nest of Spies
6.4

Cast

Jean Dujardin
Jean Dujardin
Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117
Bérénice Bejo
Bérénice Bejo
Philippe Lefebvre
Claude Brosset
Le patron
Constantin Alexandrov
Setine
Saïd Amadis
Le ministre égyptien
Laurent Bateau
Laurent Bateau
Gardenborough
Claude Brosset
Le patron
Youssef Hamid
L'imam
Khalid Maadour
Le suiveur
Arsène Mosca
Loktar
Abdellah Moundy
Slimane
Director Michel Hazanavicius
Writer Jean-François Halin, Jean Bruce, Michel Hazanavicius
Composer Ludovic Bource, Kamel Ech-Cheik
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
Online premiere 25 October 2006
World premiere 19 April 2006
Release date
9 November 2006 Russia Централ Партнершип
9 November 2006 Belarus
19 April 2006 France
21 August 2009 Germany
9 November 2006 Kazakhstan
25 January 2008 Spain
6 June 2006 USA
9 November 2006 Ukraine
Budget €14,000,000
Worldwide Gross $23,055,884
Production Gaumont, Mandarin Films, M6 Films
Also known as
OSS 117: Le Caire, nid d'espions, OSS 117: Cairo, Nest of Spies, OSS 117: El Cairo, nido de espías, Agent 117 - Uppdrag i Kairo, Agente 117, Agente 117: Uma Aventura no Cairo, Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo, Agentti 117 - Tehtävä Kairossa, Agentti 117: Tehtävä Kairossa, Agentti OSS 117 Kairossa, Ajan 117 Kahire'de, OSS 117 - Apostoli sto Kairo, OSS 117 - Cairo: Nest of Spies, OSS 117 - Der Spion, der sich liebte, OSS 117 : Le Caire, nid d'espions, OSS 117 9, OSS 117 カイロ、スパイの巣窟, OSS 117 私を愛したカフェオーレ, OSS 117: Cairo - Cuibul spionilor, OSS 117: Kair, gniazdo szpiegów, OSS 117: Képtelen kémregény, OSS 117: Spionen i Kairo, OSS 117: Αποστολή στο Κάιρο, OSS117/Cairo, Spy no sôkutsu, OSS117/Watashi o aishita café au lait, Агент 117, Агент 117: Каир, гнездо шпионов, Агент 117: Каїр, шпигунське лігво, Агент 117: Кайро, гнездо на шпиони, オーエスエス117わたしをあいしたカフェオーレ, Агент 117 - Каир, шпионское гнездо, OSS 117 Le Caire nid d'espions, OSS 117։ Le Caire, nid d'espions

Film rating

6.4
Rate 14 votes
7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 18 December 2023
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