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Мюррэй Мелвин
Murray Melvin
Киноафиша
Персоны
Мюррэй Мелвин
Мюррэй Мелвин
Murray Melvin
Дата рождения
10 августа 1932
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 апреля 2023
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Биография Мюррэя Мелвина
Родился 10 августа 1932 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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(1971)
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(2006)
Фильмография Мюррэя Мелвина
5.6
Гробовщик
The Undertaker
триллер
2023, Великобритания
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7.7
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драма, фантастика
2006, США
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Рецензия
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Gulliver's Travels
анимация, приключения
1977, Великобритания / Бельгия
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Барри Линдон
Barry Lyndon
драма, исторический
1975, Великобритания / США / Ирландия
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7.8
Дьяволы
The Devils
исторический, драма
1971, Великобритания
7.5
Вкус меда
Taste of Honey, A
драма
1961, Великобритания
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