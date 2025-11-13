Menu
Ognennyy lis 8.4
1 Ognennyy lis
Family, Adventure, Documentary 2024, Russia
Rate
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
2 Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation 2004, Russia
Rate
Watch trailer
Khokkeynyye papy 7.6
3 Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Rate
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
4 Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure 2006, Russia
Rate
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.4
5 Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Novyy god v Beryozovke 7.4
6 Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Chebi: My Fluffy Friend 7.4
7 Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Ilya and the Robber 7.3
8 Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation 2007, Russia
Rate
Tickets
Palma 2 7.3
9 Palma 2
Family, Adventure 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Dogs at the Opera 7.3
10 Dogs at the Opera
Animation, Family 2023, Russia
Rate
Tickets
Manyunya. Novogodnie priklyucheniya 7.2
11 Manyunya. Novogodnie priklyucheniya
Comedy, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Mira 7.2
12 Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family 2022, Russia
Rate
Deniskiny rasskazy 7.2
13 Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Posledniy bogatyr 7.2
14 Posledniy bogatyr
Family, Comedy 2017, Russia
Rate
Guest from the Future 7.2
15 Guest from the Future
Adventure, Family, Sci-Fi 2024, Russia
Rate
Tickets
Luntik. Returning Home 7.2
16 Luntik. Returning Home
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Rate
Ispytaniye Aulom 7.1
17 Ispytaniye Aulom
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Rate
7 dney, 7 nochey 7.0
18 7 dney, 7 nochey
Family, Comedy 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Schastye v konverte 7.0
19 Schastye v konverte
Family 2020, Russia
Rate
Manyunya. Den rozhdeniya Ba 7.0
20 Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Manyunya. Priklyucheniya v derevne 7.0
21 Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Yaga i kniga zaklinaniy 6.9
22 Yaga i kniga zaklinaniy
Animation, Family, Adventure 2023, Russia
Rate
Posledniy bogatyr. Poslannik tmy 6.9
23 Posledniy bogatyr. Poslannik tmy
Adventure, Fantasy, Family 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya 6.8
24 Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Family, Detective 2023, Russia
Rate
Na derevnyu dedushke 6.8
25 Na derevnyu dedushke
Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
S Novym godom, mamy! 6.7
26 S Novym godom, mamy!
Family, Comedy 2012, Russia
Rate
Khottabych 6.7
27 Khottabych
Family, Comedy, Fairy Tale 2006, Russia
Rate
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh 6.7
28 Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Comedy, Family 2022, Russia
Rate
Prizrak 6.7
29 Prizrak
Comedy, Family 2015, Russia
Rate
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola 6.7
30 Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Yolki-igolki 6.7
31 Yolki-igolki
Comedy, Family 2022, Russia
Rate
Domovyonok Kuzya 6.6
32 Domovyonok Kuzya
Comedy, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer
YA - medved 6.6
33 YA - medved
Family 2024, Russia
Rate
Tickets
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 6.6
34 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Animation, Children's, Family 2015, Russia
Rate
Domovoy 6.6
35 Domovoy
Comedy, Fantasy, Family 2019, Russia
Rate
Tri bogatyrya i Pup Zemli 6.4
36 Tri bogatyrya i Pup Zemli
Animation, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje 6.4
37 Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki 6.4
38 Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
Children's, Animation, Family 2010, Russia
Rate
Robo 6.4
39 Robo
Sci-Fi, Family 2019, Russia
Rate
Koshchey: Nachalo 6.4
40 Koshchey: Nachalo
Animation, Adventure, Family 2021, Russia
Rate
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
41 Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure 2017, Russia
Rate
Watch trailer
Baba Yaga spasaet mir 6.3
42 Baba Yaga spasaet mir
Family, Comedy 2023, Russia
Rate
Tickets
Masha i Medved v kino: 12 mesyacev 6.3
43 Masha i Medved v kino: 12 mesyacev
Animation, Family 2022, Russia
Rate
The Bremen Town Musicians 6.3
44 The Bremen Town Musicians
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Rate
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.3
45 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Smeshariki 6.2
46 Smeshariki
Family, Animation 2004, Russia
Rate
Practical Joke 6.1
47 Practical Joke
Family, Drama 2008, Russia
Rate
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
48 Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Not Home Alone 2 6.0
49 Not Home Alone 2
Family, Comedy 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Sokrovishcha gnomov 5.9
50 Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Zhdun 5.8
51 Zhdun
Comedy, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Muzhchina s garantiey 5.8
52 Muzhchina s garantiey
Comedy, Family 2012, Russia
Rate
Big Trip 2: Special Delivery 5.7
53 Big Trip 2: Special Delivery
Animation, Family 2022, Russia / Hungary
Rate
Baba Yaga spasaet Novyy god 5.7
54 Baba Yaga spasaet Novyy god
Family, Adventure 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Selebryata 5.6
55 Selebryata
Comedy, Adventure, Family 2023, Russia
Rate
Watch trailer
First Love: It's the Music! 5.6
56 First Love: It's the Music!
Musical, Family, Drama 2008, Russia
Rate
Tsarevna-lyagushka 5.6
57 Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Legend of the island of Dvid 5.6
58 Legend of the island of Dvid
Adventure, Family 2010, Russia
Rate
Fur-trees Last 5.5
59 Fur-trees Last
Comedy, Family 2018, Russia
Rate
Nakhimovtsy 5.5
60 Nakhimovtsy
Family, Comedy 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Papy protiv mam 5.4
61 Papy protiv mam
Comedy, Family 2023, Russia
Rate
Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie 5.3
62 Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie
Family, Adventure 2022, Russia
Rate
Tickets
Yolki 6 5.3
63 Yolki 6
Comedy, Family 2017, Russia
Rate
Cats in the Museum 5.3
64 Cats in the Museum
Animation, Family 2023, Russia
Rate
Kniga masterov 5.2
65 Kniga masterov
Family, Fairy Tale 2009, Russia
Rate
Ded Moroz. Bitva Magov 5.2
66 Ded Moroz. Bitva Magov
Adventure, Family, Fantasy 2016, Russia
Rate
Podarok s kharakterom 5.2
67 Podarok s kharakterom
Adventure, Comedy, Family 2014, Russia
Rate
SuperBobrovy 4.9
68 SuperBobrovy
Comedy, Family 2016, Russia
Rate
Red Riding Hood 4.8
69 Red Riding Hood
Fantasy, Adventure, Family 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy 4.7
70 Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
Animation, Fairy Tale, Adventure, Family 2008, Russia
Rate
To Crack Bloggers 4.0
71 To Crack Bloggers
Adventure, Family 2016, Russia
Rate
Vasilisa and Guardians of Time 3.6
72 Vasilisa and Guardians of Time
Fantasy, Adventure, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Nasha Masha i Volshebnyy orekh 3.4
73 Nasha Masha i Volshebnyy orekh
Musical, Family, Comedy, Animation 2009, Russia
Rate
Мой любимый чемпион 2.4
74 Мой любимый чемпион
Adventure, Family 2024, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
