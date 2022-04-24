Menu
Poster of Big Trip 2: Special Delivery
Poster of Big Trip 2: Special Delivery
5.7 IMDb Rating: 5.1
2 posters
Kinoafisha Films Big Trip 2: Special Delivery

Big Trip 2: Special Delivery

Big Trip 2: Special Delivery 18+
Big Trip 2: Special Delivery - trailer
Big Trip 2: Special Delivery  trailer
Country Russia / Hungary
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2022
Online premiere 13 December 2022
World premiere 24 April 2022
27 October 2022 Russia Наше кино
24 April 2022 Australia
14 November 2024 Croatia o.A.
30 January 2023 Denmark
21 December 2022 France TP
7 April 2023 Great Britain U
12 October 2023 Greece
19 October 2023 Israel
27 October 2022 Kazakhstan 6+
27 October 2022 Kyrgyzstan
12 December 2024 Montenegro o.A.
7 October 2022 Netherlands 6
5 April 2024 Romania o.A.
12 December 2024 Serbia o.A.
27 May 2023 South Korea
7 October 2022 Spain APTA
26 January 2024 Turkey
23 December 2022 Viet Nam
MPAA PG
Budget 350,000,000 RUR
Worldwide Gross $5,509,525
Production Licensing Brands, Plan 9
Bolshoe puteshestvie. Spetsialnaya dostavka, Big Trip 2: Special Delivery, Little Bear's Big Trip, The Big Trip 2: Special Delivery, Большое путешествие. Специальная доставка, A Grande Viagem 2: Entrega Especial, A spasso col panda: Missione Bebè, Aventură în natură 2, Big Trip 2, Big Trip 2: Een Beregoed Avontuur, Bolshoye Puteshestviye. Spetsialnaya Dostavka, Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir, Gấu Trúc Về Nhà 2: Chuyến Đi Nhớ Đời, Mission Babybär - Eine tierische Tour, Operación Bebé Oso, Opération Grizzli, Panda & vännerna: På vilda äventyr, Panda & vennene: Et vilt eventyr, Panda & Vennerne - Et Vildt Eventyr, Suur seiklus 2, Ta'aloul shel Mishlo'akh, Το μεγάλο ταξίδι του μικρού Γκρίζλι, Велико путовање 2: Специјална достава, Великото пътешествие 2: Специална доставка
Vasiliy Rovenskiy
Vasiliy Rovenskiy
Natalya Nilova
Natalya Nilova
Liza Klimova
Liza Klimova
Kate Lann
Andrey Kurganov
Andrey Kurganov
Cartoon rating

5.7
Rate 24 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3363
Cartoon reviews

Станислав Ян 9 November 2022, 12:32
Дочери было скучно. не досмотрели.
User 20 November 2022, 18:18
Не очень интересный мультфильм, много киноляпов, не состыковок. Если рассчитывали, что дети будут смотреть, типа на дурачка, не поймут, то плохо… Read more…
Big Trip 2: Special Delivery - trailer
Big Trip 2: Special Delivery Trailer
