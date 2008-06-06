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Poster of Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
4.6
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy - Trailer
Kinoafisha Films Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
4.6

Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy

, 2008
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
Russia / Animation, Fairy Tale, Adventure, Family / 18+
Trailers
Poster of Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
4.6
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy - Trailer
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy  Trailer

Cast

Inna Gomes
Inna Gomes
Alenushka
Anton Makarskiy
Anton Makarskiy
Eremy
Aleksandr Pozharov
Aleksandr Pozharov
King Dormidont
Renata Litvinova
Renata Litvinova
Efrosinya
Aleksandr Revva
Aleksandr Revva
Voevoda Gordey
Sergey Chonishvili
Sergey Chonishvili
Shah Rahman
Vyacheslav Grishechkin
Vyacheslav Grishechkin
Farid
Aleksandr Naumov
Aleksandr Naumov
Ciclops Timur
Natalya Shchukina
Natalya Shchukina
Prinzessa Vseslava
Yevgeny Voskresensky
Zvetter
Director Georgi Gitis
Writer Andrei Goncharov, Konstantin Mulin
Composer Konstantin Shustarev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 6 June 2008
Release date
6 June 2008 Russia Парадиз 0+
23 October 2008 Belarus
23 October 2008 Kazakhstan
10 October 2008 USA
23 October 2008 Ukraine
Production Paradise Group
Also known as
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy, Adventures of Alyonushka and Yerema, Alionuškos ir Jeriomos nuotykiai, Пригоди Оленки та Єреми, Приключения Алёнушки и Ерёмы

Cartoon rating

4.6
Rate 29 votes
3.4 IMDb
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In overall ranking  3849 In the Animation genre  410 In the Fairy Tale genre  91 In the Adventure genre  711 In the Family genre  380 In films of Russia  721 In films of 2008  155

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Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy - Trailer
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy Trailer
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