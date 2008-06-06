Cast
Yevgeny Voskresensky
Zvetter
Cast and Crew
Director
Georgi Gitis
Writer
Andrei Goncharov, Konstantin Mulin
Composer
Konstantin Shustarev
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2008
World premiere
6 June 2008
Release date
|6 June 2008
|Russia
| Парадиз
|0+
|23 October 2008
|Belarus
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|23 October 2008
|Kazakhstan
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|10 October 2008
|USA
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|23 October 2008
|Ukraine
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Production
Paradise Group
Also known as
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy, Adventures of Alyonushka and Yerema, Alionuškos ir Jeriomos nuotykiai, Пригоди Оленки та Єреми, Приключения Алёнушки и Ерёмы