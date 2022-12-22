Country
Russia
Runtime
1 hour 56 minutes
Production year
2022
Online premiere
2 February 2023
World premiere
22 December 2022
Release date
|22 December 2022
|Russia
| Атмосфера Кино
|
|16 February 2023
|Kazakhstan
|
|12+
|16 February 2023
|Kyrgyzstan
|
|12+
|5 July 2023
|South Korea
|
|12
|23 August 2024
|Taiwan, Province of China
|
|
|2 February 2023
|Uzbekistan
|
|12+
Budget
500,000,000 RUR
Worldwide Gross
$5,494,204
Production
Amedia, Mars Media
Also known as
Mira, 12 horas para el fin del mundo, 12 Horas Para o Fim do Mundo, 12 ore per la fine del mondo, Firefall, Last Signal, Lost Signal, Mira: Yıldızlar Savaşı, Sin señal, Мира, 末日倒數12小時