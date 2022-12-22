Country Russia

Runtime 1 hour 56 minutes

Production year 2022

Online premiere 2 February 2023

World premiere 22 December 2022

Budget 500,000,000 RUR

Worldwide Gross $5,494,204

Production Amedia, Mars Media

Also known as

Mira, 12 horas para el fin del mundo, 12 Horas Para o Fim do Mundo, 12 ore per la fine del mondo, Firefall, Last Signal, Lost Signal, Mira: Yıldızlar Savaşı, Sin señal, Мира, 末日倒數12小時