Kinoafisha Films Mira

Mira

Mira 18+
Country Russia
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 February 2023
World premiere 22 December 2022
Release date
22 December 2022 Russia Атмосфера Кино
16 February 2023 Kazakhstan 12+
16 February 2023 Kyrgyzstan 12+
5 July 2023 South Korea 12
23 August 2024 Taiwan, Province of China
2 February 2023 Uzbekistan 12+
Budget 500,000,000 RUR
Worldwide Gross $5,494,204
Production Amedia, Mars Media
Also known as
Mira, 12 horas para el fin del mundo, 12 Horas Para o Fim do Mundo, 12 ore per la fine del mondo, Firefall, Last Signal, Lost Signal, Mira: Yıldızlar Savaşı, Sin señal, Мира, 末日倒數12小時
Director
Dmitry Kiselyov
Dmitry Kiselyov
Cast
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Jewgeni Jegorow
Jewgeni Jegorow
Darya Moroz
Darya Moroz
Maksim Lagashkin
Maksim Lagashkin
Kristina Korbut
Kristina Korbut
Film rating

7.2
Rate 178 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1472 In the Sci-Fi genre  182 In the Adventure genre  314 In the Drama genre  668 In the Family genre  156 In films of Russia  117
Film Reviews
old_falc 24 December 2022, 09:44
Сходите. Понравится... если дистанцироваться от огромного количества несостыковок и нелепостей. \"Лера -ребёнок особенный\". В чём? В том… Read more…
Соньк Авемар 24 December 2022, 18:58
спс я поплакала
Film Trailers All trailers
Mira - second trailer
Mira Second trailer
Mira - trailer
Mira Trailer
