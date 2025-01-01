Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Woody Allen
Awards
Awards and nominations of Woody Allen
Woody Allen
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Woody Allen
Academy Awards, USA 2012
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1987
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1978
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Academy Awards, USA 2014
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2006
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1998
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1996
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1995
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1993
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1991
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1990
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1988
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1986
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1985
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1980
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1979
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Honorary Golden Palm
Winner
Cannes Film Festival 1985
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Globes, USA 2014
Cecil B. DeMille Award
Winner
Golden Globes, USA 2012
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 2006
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1987
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1984
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1978
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1959
Best Writing of a Single Musical or Variety Program
Nominee
Best Writing of a Single Musical or Variety Program
Nominee
BAFTA Awards 1997
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Screenplay (Original)
Winner
BAFTA Awards 1987
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Direction
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1986
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
BAFTA Awards 1985
Best Screenplay (Original)
Winner
BAFTA Awards 1980
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Best Actor
Nominee
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Best Direction
Winner
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 1991
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1988
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 1984
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 1995
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1983
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 1975
Silver Berlin Bear
Winner
Silver Berlin Bear
Winner
UNICRIT Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
