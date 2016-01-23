|11 August 2016
|Russia
|Капелла Фильм
|18+
|1 December 2016
|Argentina
|8 September 2016
|Australia
|19 August 2016
|Austria
|11 August 2016
|Belarus
|19 October 2016
|Belgium
|22 December 2016
|Brazil
|22 July 2016
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|26 January 2017
|Chile
|9 March 2017
|Croatia
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|Denmark
|30 September 2016
|Estonia
|26 August 2016
|Finland
|12 October 2016
|France
|18 August 2016
|Germany
|9 September 2016
|Great Britain
|24 November 2016
|Greece
|29 December 2016
|Hong Kong
|9 September 2016
|Ireland
|28 July 2016
|Israel
|7 December 2016
|Italy
|1 April 2017
|Japan
|11 August 2016
|Kazakhstan
|12 August 2016
|Latvia
|2 December 2016
|Lithuania
|14 April 2017
|Mexico
|1 September 2016
|Netherlands
|8 July 2016
|Norway
|9
|1 December 2016
|Peru
|17 August 2016
|Philippines
|10 March 2017
|Poland
|15 September 2016
|Portugal
|11 August 2016
|Serbia
|14 July 2016
|Singapore
|30 November 2016
|South Korea
|23 September 2016
|Spain
|5 August 2016
|Sweden
|7 December 2016
|Switzerland
|24 March 2017
|Taiwan
|11 November 2016
|Turkey
|14 July 2016
|UAE
|29 July 2016
|USA
|25 August 2016
|Ukraine
|17 November 2016
|Uruguay