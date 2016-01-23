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Poster of Captain Fantastic
7.6
Captain Fantastic - Trailer
Kinoafisha Films Captain Fantastic
7.6

Captain Fantastic

, 2016
Captain Fantastic
USA / Drama, Comedy, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Captain Fantastic
7.6
Captain Fantastic - Trailer
Captain Fantastic  Trailer

Synopsis

In the forests of the Pacific Northwest, a father devoted to raising his six kids with a rigorous physical and intellectual education is forced to leave his paradise and enter the world, challenging his idea of what it means to be a parent.

Cast

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Ben
George MacKay
George MacKay
Bodevan
Annalise Basso
Annalise Basso
Vespyr
Nicholas Hamilton
Nicholas Hamilton
Rellian
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Harper
Samantha Isler
Samantha Isler
Kielyr
Shree Crooks
Zaja
Charlie Shotwell
Charlie Shotwell
Nai
Trin Miller
Trin Miller
Leslie
Steve Zahn
Steve Zahn
Dave
Director Matt Ross
Writer Matt Ross
Composer Alex Somers
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2016
Online premiere 2 October 2018
World premiere 23 January 2016
Release date
11 August 2016 Russia Капелла Фильм 18+
1 December 2016 Argentina
8 September 2016 Australia
19 August 2016 Austria
11 August 2016 Belarus
19 October 2016 Belgium
22 December 2016 Brazil
22 July 2016 Canada
26 January 2017 Chile
9 March 2017 Croatia
14 July 2016 Czechia
4 August 2016 Denmark
30 September 2016 Estonia
26 August 2016 Finland
12 October 2016 France
18 August 2016 Germany
9 September 2016 Great Britain
24 November 2016 Greece
29 December 2016 Hong Kong
9 September 2016 Ireland
28 July 2016 Israel
7 December 2016 Italy
1 April 2017 Japan
11 August 2016 Kazakhstan
12 August 2016 Latvia
2 December 2016 Lithuania
14 April 2017 Mexico
1 September 2016 Netherlands
8 July 2016 Norway 9
1 December 2016 Peru
17 August 2016 Philippines
10 March 2017 Poland
15 September 2016 Portugal
11 August 2016 Serbia
14 July 2016 Singapore
30 November 2016 South Korea
23 September 2016 Spain
5 August 2016 Sweden
7 December 2016 Switzerland
24 March 2017 Taiwan
11 November 2016 Turkey
14 July 2016 UAE
29 July 2016 USA
25 August 2016 Ukraine
17 November 2016 Uruguay
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $23,149,206
Production Electric City Entertainment, ShivHans Pictures
Also known as
Captain Fantastic, Capitán Fantástico, Capitão Fantástico, Капитан Фантастик, Capità Fantàstic, Capitanul Fantastic, Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück, Captain Fantastic - en annorlunda pappa, Captain Fantastic: Einmal Wildnis und zurück, Captain Fantastic: en ualmindelig far, Kapetan fantastični, Kapitan Fantastični, Kaptan Fantastik, Kapteinis Fantastika, Kapten Fantastiline, Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių, Tohle je náš svět, Toto je náš svet, Une vie fantastique, Капітан Фантастік, كابتن فانتاستيك, はじまりへの旅, 神奇大隊長, 神奇队长, Captain Fantastic - en ualmindelig far, 神奇虎爸

Film rating

7.6
Rate 29 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  830 In the Drama genre  389 In the Comedy genre  173 In the Adventure genre  202 In films of USA  533 In films of 2016  25
Updated 26 February 2026

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Quotes

Rellian If you assume that there is no hope, you guarantee that there will be no hope. If you assume that there is an instinct for freedom, that there are opportunities to change things, then there is a possibility that you can contribute to making a better world.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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