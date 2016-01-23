|23 March 2017
|Russia
|UPI
|18+
|23 February 2017
|Argentina
|2 February 2017
|Australia
|23 March 2017
|Belarus
|1 February 2017
|Belgium
|19 January 2017
|Brazil
|2 February 2017
|Chile
|25 August 2017
|China
|16 February 2017
|Croatia
|2 February 2017
|Czechia
|12+
|19 January 2017
|Denmark
|22 February 2017
|Egypt
|20 January 2017
|Estonia
|24 February 2017
|Finland
|14 December 2016
|France
|19 January 2017
|Germany
|13 January 2017
|Great Britain
|16 February 2017
|Greece
|23 February 2017
|Hong Kong
|23 February 2017
|Hungary
|18
|13 January 2017
|Ireland
|15A
|17 November 2016
|Israel
|16 February 2017
|Italy
|13 May 2017
|Japan
|R18+
|23 March 2017
|Kazakhstan
|13 January 2017
|Latvia
|27 January 2017
|Lithuania
|N-13
|17 February 2017
|Mexico
|19 January 2017
|Netherlands
|26 January 2017
|New Zealand
|6 January 2017
|Norway
|23 February 2017
|Peru
|20 January 2017
|Poland
|18
|5 January 2017
|Portugal
|2 March 2017
|Slovakia
|6 January 2017
|South Africa
|15 February 2017
|South Korea
|3 February 2017
|Spain
|23 December 2016
|Sweden
|15
|16 February 2017
|Switzerland
|12
|27 January 2017
|Taiwan
|9 February 2017
|Thailand
|3 February 2017
|Turkey
|16 December 2016
|USA
|23 March 2017
|Ukraine
|2 February 2017
|Uruguay
|10 February 2017
|Venezuela