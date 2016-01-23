Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Manchester by the Sea
7.6
Manchester by the Sea - Dubbed promo
Kinoafisha Films Manchester by the Sea
7.6

Manchester by the Sea

, 2016
Manchester by the Sea
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Manchester by the Sea
7.6
Manchester by the Sea - Dubbed promo
Manchester by the Sea  Dubbed promo

Synopsis

A depressed uncle is asked to take care of his teenage nephew after the boy's father dies.

Cast

Casey Affleck
Casey Affleck
Lee Chandler
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Joe Chandler
Michelle Williams
Michelle Williams
Randi Chandler
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Gretchen Mol
Gretchen Mol
Tate Donovan
Tate Donovan
Kara Hayward
Kara Hayward
Josh Hamilton
Josh Hamilton
Erica McDermott
Erica McDermott
Lucas Hedges
Lucas Hedges
Patrick
Ivy O'Brien
Young Patrick
Richard Donelly
Mr. Martinez (1st Tenant)
Director Kenneth Lonergan
Writer Kenneth Lonergan
Composer Lesley Barber
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2016
Online premiere 28 October 2016
World premiere 23 January 2016
Release date
23 March 2017 Russia UPI 18+
23 February 2017 Argentina
2 February 2017 Australia
23 March 2017 Belarus
1 February 2017 Belgium
19 January 2017 Brazil
2 February 2017 Chile
25 August 2017 China
16 February 2017 Croatia
2 February 2017 Czechia 12+
19 January 2017 Denmark
22 February 2017 Egypt
20 January 2017 Estonia
24 February 2017 Finland
14 December 2016 France
19 January 2017 Germany
13 January 2017 Great Britain
16 February 2017 Greece
23 February 2017 Hong Kong
23 February 2017 Hungary 18
13 January 2017 Ireland 15A
17 November 2016 Israel
16 February 2017 Italy
13 May 2017 Japan R18+
23 March 2017 Kazakhstan
13 January 2017 Latvia
27 January 2017 Lithuania N-13
17 February 2017 Mexico
19 January 2017 Netherlands
26 January 2017 New Zealand
6 January 2017 Norway
23 February 2017 Peru
20 January 2017 Poland 18
5 January 2017 Portugal
2 March 2017 Slovakia
6 January 2017 South Africa
15 February 2017 South Korea
3 February 2017 Spain
23 December 2016 Sweden 15
16 February 2017 Switzerland 12
27 January 2017 Taiwan
9 February 2017 Thailand
3 February 2017 Turkey
16 December 2016 USA
23 March 2017 Ukraine
2 February 2017 Uruguay
10 February 2017 Venezuela
MPAA R
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $78,988,148
Production Amazon Studios, K Period Media, Pearl Street Films
Also known as
Manchester by the Sea, Manchester junto al mar, A régi város, Dengiz yonidagi Manchester, Mančesteris prie juros, Mančestra pie jūras, Manchester à Beira-Mar, Manchester de la mare, Manchester de lângă mare, Manchester de lîngă mare, Manchester frente al mar, Manchester le'yad ha'yam, Manchester pokraj mora, Manchester sur mer, Mia poli dipla sti thalassa, Miesto pri mori, Místo u moře, Tutorele - Unchiul responsabil, Yaşamın Kıyısında, Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα, Манчестер біля моря, Манчестер на мору, Манчестер у моря, Манчестър до морето, マンチェスター・バイ・ザ・シー, 情繫海邊之城, 海边的曼彻斯特, 海邊的曼徹斯特, マンチェスター・バイ・ザ・シー：2016

Film rating

7.6
Rate 18 votes
7.8 IMDb
Updated 27 February 2026

Film Trailers

All trailers
Manchester by the Sea - Dubbed promo
Manchester by the Sea Dubbed promo
Manchester by the Sea - Trailer
Manchester by the Sea Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Manchester by the Sea
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Manchester by the Sea

Vechnaya zima
Vechnaya zima Drama
2024, Russia
6.0
Paris, Texas
Paris, Texas Drama
1984, France / West Germany
7.0
Margaret
Margaret Drama
2011, USA
7.0
You Can Count on Me
You Can Count on Me Drama
2000, USA
7.0
Our Friend
Our Friend Drama
2019, USA
7.0
Blue Valentine
Blue Valentine Drama, Romantic
2010, USA
7.0
Sound of Metal
Sound of Metal Drama, Musical
2020, USA / Belgium
7.0
Marriage Story
Marriage Story Drama, Comedy
2019, USA
7.0
Beautiful Boy
Beautiful Boy Drama
2018, USA
7.0
Roma
Roma Drama
2018, USA
7.0
Lady Bird
Lady Bird Comedy
2017, USA
7.0
The Florida Project
The Florida Project Drama
2017, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more