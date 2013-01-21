Shy 14-year-old Duncan goes on summer vacation with his mother, her overbearing boyfriend, and her boyfriend's daughter. Having a rough time fitting in, Duncan finds an unexpected friend in Owen, manager of the Water Wizz water park.
ProductionSycamore Pictures, The Walsh Company, Madison Wells
Also known as
The Way, Way Back, The Way Way Back, Cet été-là, Desde muy, muy atrás, O Verão da Minha Vida, Un camino hacia mí, Az első igazi nyár, C'era una volta un'estate, Đường Trở Về, El camino de vuelta, Ganz weit hinten, Geri Dönüş Yolu, Ha'olam al pi Duncan, Kaua aega tagasi, Ljeto za sjećanje, Moje nepozabno poletje, Najlepsze najgorsze wakacje, Nezabudnuteľné prázdniny, Nezapomenutelné prázdniny, Poolside Days, Pûrusaido Deizu, Put povratka, The Way Back, Дорога, дорога додому, Дорога, дорога домой, Едно време, онова лято, プールサイド・デイズ, 三分男孩, Desde Muy Muy Atras, Cet ete la, 往返之路, 더 웨이 웨이 백, Un camino hacia mi, 心路源泉