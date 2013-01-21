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Poster of The Way Way Back
7.4
The Way Way Back - Trailer 2
Kinoafisha Films The Way Way Back
7.4

The Way Way Back

, 2013
The Way Way Back
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Way Way Back
7.4
The Way Way Back - Trailer 2
The Way Way Back  Trailer 2

Synopsis

Shy 14-year-old Duncan goes on summer vacation with his mother, her overbearing boyfriend, and her boyfriend's daughter. Having a rough time fitting in, Duncan finds an unexpected friend in Owen, manager of the Water Wizz water park.

Cast

Steve Carell
Steve Carell
Trent
Liam James
Liam James
Duncan
AnnaSophia Robb
AnnaSophia Robb
Susanna
Allison Janney
Allison Janney
Betty
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Owen
Amanda Peet
Amanda Peet
Joan
Toni Collette
Toni Collette
Pam
Maya Rudolph
Maya Rudolph
Caitlin
Rob Corddry
Rob Corddry
Kip
River Alexander
Peter
Director Nat Faxon, Jim Rash
Writer Nat Faxon, Jim Rash
Composer Rob Simonsen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2013
Online premiere 28 September 2013
World premiere 21 January 2013
Release date
21 January 2013 Russia 12+
6 June 2013 Australia
26 September 2013 Brazil
18 July 2013 Denmark
27 November 2013 France
5 December 2013 Germany
28 August 2013 Great Britain
28 August 2013 Ireland
8 August 2013 Israel
28 November 2013 Italy
21 January 2013 Kazakhstan
25 October 2013 Spain
12 July 2013 Sweden
5 July 2013 USA
21 January 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $26,474,920
Production Sycamore Pictures, The Walsh Company, Madison Wells
Also known as
The Way, Way Back, The Way Way Back, Cet été-là, Desde muy, muy atrás, O Verão da Minha Vida, Un camino hacia mí, Az első igazi nyár, C'era una volta un'estate, Đường Trở Về, El camino de vuelta, Ganz weit hinten, Geri Dönüş Yolu, Ha'olam al pi Duncan, Kaua aega tagasi, Ljeto za sjećanje, Moje nepozabno poletje, Najlepsze najgorsze wakacje, Nezabudnuteľné prázdniny, Nezapomenutelné prázdniny, Poolside Days, Pûrusaido Deizu, Put povratka, The Way Back, Дорога, дорога додому, Дорога, дорога домой, Едно време, онова лято, プールサイド・デイズ, 三分男孩, Desde Muy Muy Atras, Cet ete la, 往返之路, 더 웨이 웨이 백, Un camino hacia mi, 心路源泉

Film rating

7.4
Rate 11 votes
7.4 IMDb
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Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Film Trailers

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The Way Way Back - Trailer 2
The Way Way Back Trailer 2
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Quotes

Owen You disappoint me, kid. You're late. You planning on making a habit of this?
Duncan What?
Owen You're fired!
Duncan But I just...
Owen [sticks out his hand] You make a valid point. Welcome back. With benefits.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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