Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Me and Earl and the Dying Girl
Poster of Me and Earl and the Dying Girl
Poster of Me and Earl and the Dying Girl
Poster of Me and Earl and the Dying Girl
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.7
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Me and Earl and the Dying Girl

Me and Earl and the Dying Girl

Me and Earl and the Dying Girl 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

High schooler Greg, who spends most of his time making parodies of classic movies with his co-worker Earl, finds his outlook forever altered after befriending a classmate who has just been diagnosed with cancer.
Me and Earl and the Dying Girl - trailer
Me and Earl and the Dying Girl  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2015
Online premiere 15 August 2015
World premiere 25 January 2015
Release date
25 January 2015 Russia 12+
3 September 2015 Australia
5 November 2015 Brazil
8 October 2015 Denmark
16 October 2015 Estonia
18 November 2015 France
19 November 2015 Germany
4 September 2015 Great Britain
4 September 2015 Ireland 12A
15 October 2015 Israel
29 October 2015 Italy
25 January 2015 Kazakhstan
3 September 2015 New Zealand
12 June 2015 Norway A
16 September 2015 Philippines
8 October 2015 Spain 12
12 June 2015 USA
25 January 2015 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $9,074,749
Production Fox Searchlight Pictures, Indian Paintbrush, Rhode Island Ave. Productions
Also known as
Me and Earl and the Dying Girl, Yo, él y Raquel, Aš ir Erlas, ir mirštančioji, Ben, Earl ve Ölen Kız, Earl i ja, i umierająca dziewczyna, Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni, Eu, o Earl e a Tal Miúda, Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer, Ich und Earl und das Mädchen, Ja, Earl a dievča na zomretie, Já, Earl a holka na umření, Ja, Earl i umiruća, Ja, Earl i umiruća djevojka, Jaz, Earl in umirajoče dekle, Me, Erli Da Momakvdavi Gogo, Minä & Earl & kuolemansairas tyttö, Mina, Earl ja surmasuus tüdruk, Quel fantastico peggior anno della mia vita, This is not a love story, Tôi, Earl và Cô Bạn Hấp Hối, Εγώ, ο Ερλ και το κορίτσι που πεθαίνει, Аз, Ърл и умиращото момиче, Ја, Ерл и девојка која умире/Ja, Erl i devojka koja umire, Ја, Ерл и девојка на самрти/Ja, Erl i devojka na samrti, Я, Ерл та дівчина, що помирає, Я, Эрл и умирающая девушка, ぼくとアールと彼女のさよなら, 我們的故事未完待續, 我和厄尔以及将死的女孩
Director
Alfonso Gomez-Rejon
Alfonso Gomez-Rejon
Cast
Olivia Cooke
Olivia Cooke
Connie Britton
Connie Britton
Nick Offerman
Nick Offerman
Jon Bernthal
Jon Bernthal
Thomas Mann
Thomas Mann
Cast and Crew
Similar films for Me and Earl and the Dying Girl
The Kings of Summer 6.8
The Kings of Summer (2013)
Thoroughbreds 6.6
Thoroughbreds (2017)
Little Fish 6.9
Little Fish (2020)
Looks That Kill 6.4
Looks That Kill (2020)
The Peanut Butter Falcon 7.7
The Peanut Butter Falcon (2019)
Eighth Grade 7.4
Eighth Grade (2018)
The Big Sick 7.5
The Big Sick (2017)
Hunt for the Wilderpeople 7.9
Hunt for the Wilderpeople (2016)
Sing Street 7.5
Sing Street (2016)
Captain Fantastic 7.6
Captain Fantastic (2016)
The Edge of Seventeen 7.5
The Edge of Seventeen (2016)
The Diary of a Teenage Girl 6.9
The Diary of a Teenage Girl (2015)
Film in Collections
Best Films About Terminal Illness Best Films About Terminal Illness

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Rachel Dear Pittsburgh State Admissions, I'm writing on behalf of someone who gave me half a year of his life at the time when I was at my most difficult to be around. He has a very low opinion of himself, which is why I think it's necessary that you hear from someone who sees him as he actually is: A limitlessly kind, sweet, giving, and genuine person. No matter how much he would deny it. The drop in his academic performance this year is the consequence of all the time he spent with me and the time he spent making things for me and how hard that was for him. You can ask him about it, but his sort of over the top humility will probably get in the way. No one has done more to make me smile than he has. And no one ever could.
Film Trailers All trailers
Me and Earl and the Dying Girl - trailer
Me and Earl and the Dying Girl Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more