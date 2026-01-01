Menu
Toy Story 5
Poster of Toy Story 5
Toy Story 5

Toy Story 5

Toy Story 5
Toy Story 5 - teaser
Toy Story 5  teaser
Country USA
Production year 2026
World premiere 17 June 2026
Release date
18 June 2026 Argentina
17 June 2026 Belgium
18 June 2026 Brazil
18 June 2026 Croatia
18 June 2026 Denmark A
17 June 2026 France
18 June 2026 Germany
18 June 2026 Hong Kong
18 June 2026 Iceland Unrated
18 June 2026 Israel
19 June 2026 Latvia
19 June 2026 Lithuania
18 June 2026 Mexico
18 June 2026 Montenegro o.A.
17 June 2026 Philippines
19 June 2026 Poland 7
18 June 2026 Serbia o.A.
18 June 2026 Singapore
19 June 2026 Spain
19 June 2026 Turkey
19 June 2026 USA
18 June 2026 Ukraine
Production Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Toy Story 5, История игрушек 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5, Histoire de jouets 5, Oyuncak Hikayesi 5, Povestea jucăriilor 5, Toy Story 5., Гісторыя цацак 5, Історія іграшок 5, Прича о играчкама 5, トイ・ストーリー５, 玩具總動員5
Director
Andrew Stanton
Andrew Stanton
Toy Story 5 - teaser
Toy Story 5 Teaser
