|20 May 2010
|Russia
|Каскад
|18+
|24 June 2010
|Argentina
|16
|28 January 2010
|Australia
|27 January 2010
|Belgium
|23 April 2010
|Brazil
|16
|27 November 2009
|Canada
|24 June 2010
|Chile
|29 April 2010
|Czechia
|28 January 2010
|Denmark
|25 December 2009
|Finland
|2 December 2009
|France
|6 October 2010
|Germany
|8 January 2010
|Great Britain
|11 February 2010
|Greece
|6 May 2010
|Hungary
|8 January 2010
|Iceland
|8 January 2010
|Ireland
|16
|28 May 2010
|Italy
|26 June 2010
|Japan
|20 May 2010
|Kazakhstan
|30 April 2010
|Mexico
|B15
|19 February 2010
|Norway
|15
|19 February 2010
|Poland
|16
|7 January 2010
|Portugal
|5 February 2010
|South Africa
|16
|7 January 2010
|South Korea
|15
|5 February 2010
|Spain
|16
|22 January 2010
|Sweden
|2 December 2009
|Switzerland
|14
|26 February 2010
|Taiwan
|R-12
|10 December 2009
|Thailand
|25 November 2009
|USA
|20 May 2010
|Ukraine
|2 December 2009
|Viet Nam