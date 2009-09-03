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Poster of The Road
7.2
The Road - Trailer 2
Kinoafisha Films The Road
7.2

The Road

, 2008
The Road
USA / Thriller, Sci-Fi, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Road
7.2
The Road - Trailer 2
The Road  Trailer 2

Synopsis

In a dangerous post-apocalyptic world, an ailing father defends his son as they slowly travel to the sea.

Cast

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Man
Robert Duvall
Robert Duvall
Old Man
Charlize Theron
Charlize Theron
Woman
Guy Pearce
Guy Pearce
Veteran
Kodi Smit-McPhee
Kodi Smit-McPhee
Boy
Molly Parker
Molly Parker
Motherly Woman
Michael Kenneth Williams
Michael Kenneth Williams
Thief
Bob Jennings
Bob Jennings
Bearded Man
Jared Pfennigwerth
Garret Dillahunt
Garret Dillahunt
Gang Member
Agnes Herrmann
Archer's Woman
Director John Hillcoat
Writer Joe Penhall, Cormac McCarthy
Composer Nick Cave, Warren Ellis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2008
Online premiere 17 September 2010
World premiere 3 September 2009
Release date
20 May 2010 Russia Каскад 18+
24 June 2010 Argentina 16
28 January 2010 Australia
27 January 2010 Belgium
23 April 2010 Brazil 16
27 November 2009 Canada
24 June 2010 Chile
29 April 2010 Czechia
28 January 2010 Denmark
25 December 2009 Finland
2 December 2009 France
6 October 2010 Germany
8 January 2010 Great Britain
11 February 2010 Greece
6 May 2010 Hungary
8 January 2010 Iceland
8 January 2010 Ireland 16
28 May 2010 Italy
26 June 2010 Japan
20 May 2010 Kazakhstan
30 April 2010 Mexico B15
19 February 2010 Norway 15
19 February 2010 Poland 16
7 January 2010 Portugal
5 February 2010 South Africa 16
7 January 2010 South Korea 15
5 February 2010 Spain 16
22 January 2010 Sweden
2 December 2009 Switzerland 14
26 February 2010 Taiwan R-12
10 December 2009 Thailand
25 November 2009 USA
20 May 2010 Ukraine
2 December 2009 Viet Nam
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $27,639,579
Production Dimension Films, 2929 Productions, Nick Wechsler Productions
Also known as
The Road, La carretera, Cesta, A Estrada, Vägen, Дорога, Az út, Droga, Drumul, El ultimo camino, El último camino, Ha'dereh, Hậu Tận Thế, Jaaddeh, Kelias, La carretera (The Road), La route, O dromos, Tee, The road - tie, Tie, Yo'l, Yol, Ο δρόμος, Пут, Пътят, ザ・ロード, 末路浩劫, The Road (La carretera), La Route (2009), الطريق, 末日危途, Apokalypsa: Cesta smrti

Film rating

7.2
Rate 25 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1576 In the Thriller genre  292 In the Sci-Fi genre  202 In the Drama genre  716 In films of USA  964 In films of 2008  40

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Quotes

The Man I told the boy when you dream about bad things happening, it means you're still fighting and you're still alive. It's when you start to dream about good things that you should start to worry.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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