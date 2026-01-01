Film Reviews
No reviewsWrite review
|23 April 2026
|Argentina
|24 April 2026
|Australia
|24 April 2026
|Brazil
|24 April 2026
|Canada
|23 April 2026
|Croatia
|24 April 2026
|Czechia
|24 April 2026
|Finland
|24 April 2026
|France
|24 April 2026
|Germany
|24 April 2026
|Great Britain
|23 April 2026
|Hong Kong
|23 April 2026
|Hungary
|23 April 2026
|Iceland
|Unrated
|25 April 2026
|India
|U/A 13+
|23 April 2026
|Israel
|24 April 2026
|Italy
|12 June 2026
|Japan
|24 April 2026
|Latvia
|(none)
|24 April 2026
|Lithuania
|23 April 2026
|Mexico
|23 April 2026
|Montenegro
|o.A.
|24 April 2026
|New Zealand
|22 April 2026
|Philippines
|23 April 2026
|Serbia
|o.A.
|23 April 2026
|Singapore
|24 April 2026
|South Africa
|13 May 2026
|South Korea
|24 April 2026
|Spain
|24 April 2026
|Sweden
|Btl
|23 April 2026
|Thailand
|24 April 2026
|Turkey
|24 April 2026
|USA
|24 April 2026
|Ukraine
|26 April 2026
|Viet Nam