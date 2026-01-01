Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Michael
Poster of Michael
Poster of Michael
Poster of Michael
Poster of Michael
Рейтинги
few votes
Rate
5 posters
Going 10
Not going 0
Kinoafisha Films Michael

Michael

Michael
Напомним о выходе в прокат
Going 10
Not going 0

Synopsis

An in-depth portrayal of Michael Jackson, a complicated man, who became the King of Pop. The biopic will bring to life Jackson’s most iconic performances as it gives an informed insight into the entertainer’s artistic process and personal life.
Michael - trailer
Michael  trailer
Country USA
Production year 2026
World premiere 22 April 2026
Release date
23 April 2026 Argentina
24 April 2026 Australia
24 April 2026 Brazil
24 April 2026 Canada
23 April 2026 Croatia
24 April 2026 Czechia
24 April 2026 Finland
24 April 2026 France
24 April 2026 Germany
24 April 2026 Great Britain
23 April 2026 Hong Kong
23 April 2026 Hungary
23 April 2026 Iceland Unrated
25 April 2026 India U/A 13+
23 April 2026 Israel
24 April 2026 Italy
12 June 2026 Japan
24 April 2026 Latvia (none)
24 April 2026 Lithuania
23 April 2026 Mexico
23 April 2026 Montenegro o.A.
24 April 2026 New Zealand
22 April 2026 Philippines
23 April 2026 Serbia o.A.
23 April 2026 Singapore
24 April 2026 South Africa
13 May 2026 South Korea
24 April 2026 Spain
24 April 2026 Sweden Btl
23 April 2026 Thailand
24 April 2026 Turkey
24 April 2026 USA
24 April 2026 Ukraine
26 April 2026 Viet Nam
Budget $155,000,000
Production GK Films, Lionsgate
Also known as
Michael, Untitled Michael Jackson/Biopic Project, Майкл, 米高積遜, 麥可傑克森
Director
Antoine Fuqua
Antoine Fuqua
Cast
Jaafar Jackson
Jaafar Jackson
Miles Teller
Miles Teller
Colman Domingo
Colman Domingo
Nia Long
Nia Long
Juliano Krue Valdi
Juliano Krue Valdi
Cast and Crew

Film rating

0.0
Rate 1 vote
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Michael Jackson [before recording a song] Q, can you lower the lights for me, please?
Quincy Jones Okay. But remember, in here, keep those feet still, my man.
Film Trailers All trailers
Michael - trailer
Michael Trailer
Michael - teaser
Michael Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more