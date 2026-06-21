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Poster of Minions 3
7.8
Minions 3 - Final trailer
Kinoafisha Films Minions 3
7.8

Minions 3

, 2026
Minions 3
USA / Adventure, Animation, Action / 6+
Tickets Trailers
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Tickets
Poster of Minions 3
7.8
Tickets
Going 324
Not going 7
Minions 3 - Final trailer
Minions 3  Final trailer

Cast

Pierre Coffin
Pierre Coffin
The Minions
Christoph Waltz
Christoph Waltz
Director
Bobby Moynihan
Bobby Moynihan
Phillip
Zoey Deutch
Zoey Deutch
Debbie
Allison Janney
Allison Janney
Tour Guide
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Studio Head
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Dort
Phil LaMarr
Phil LaMarr
Howard
Trey Parker
Trey Parker
Goomi
George Lucas
George Lucas
George Lucas
Nia Castro
Nia Castro
Mick Lauer
Mick Lauer
Director Pierre Coffin
Writer Brian Lynch, Pierre Coffin
Composer John Powell
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Production year 2026
World premiere 21 June 2026
Release date
11 July 2026 Russia 6+
2 July 2026 Argentina
25 June 2026 Australia PG
1 July 2026 Austria
1 July 2026 Bahrain
24 June 2026 Belgium
2 July 2026 Brazil
1 July 2026 Bulgaria
1 July 2026 Canada PG
3 July 2026 China
2 July 2026 Colombia
2 July 2026 Croatia jugendfrei
2 July 2026 Czechia
1 July 2026 Estonia
24 June 2026 France
1 July 2026 Germany
1 July 2026 Great Britain
2 July 2026 Guatemala
1 July 2026 Hong Kong
2 July 2026 Hungary 12
1 July 2026 Iceland Unrated
1 July 2026 India
1 July 2026 Indonesia SU
1 July 2026 Ireland G
2 July 2026 Israel
1 July 2026 Italy
7 August 2026 Japan
2 July 2026 Kazakhstan 12+
1 July 2026 Kuwait
9 July 2026 Kyrgyzstan
1 July 2026 Latvia
1 July 2026 Lithuania
1 July 2026 Macao A
1 July 2026 Mexico
9 July 2026 Moldova AG
2 July 2026 Montenegro o.A.
1 July 2026 Nepal
1 July 2026 Netherlands 6
25 June 2026 New Zealand PG
1 July 2026 Oman
2 July 2026 Panama
2 July 2026 Peru
30 June 2026 Philippines PG
1 July 2026 Poland
1 July 2026 Portugal
1 July 2026 Qatar
26 June 2026 Romania
1 July 2026 Saudi Arabia
2 July 2026 Serbia o.A.
1 July 2026 Singapore
30 June 2026 Slovakia 7
26 June 2026 South Africa
15 July 2026 South Korea
1 July 2026 Spain
1 July 2026 Sweden
24 June 2026 Switzerland
30 June 2026 Taiwan
2 July 2026 Thailand
2 July 2026 Turkey
1 July 2026 UAE 18TC
30 June 2027 USA
1 July 2026 Ukraine
9 July 2026 Uzbekistan
1 July 2026 Viet Nam
Worldwide Gross $280,034,335
Production Illumination Entertainment, Universal Pictures
Also known as
Minions & Monsters, Minions & Monstruos, Minions & Monster, Миньоны и монстры, Des Minions et des monstres, Minyonok és szörnyek, Käsilased 3, Kätyrit & Monsterit, Les Minions et les monstres, Malci i čudovišta, Malci i monstrumi, Mimoni a monštrá, Mínimos & Monstros, Minioner & monster, Minioni in pošasti, Minioni un mošķi, Minionki i straszydła, Minions & monstre, Minions & Monstros, Minions & Quái Vật, Minions & τέρατα, Minions 3, Minions 3: Yellow Movement, Minions and Monsters, Minions y monstruos, Minyonlar ve Canavarlar, Pakalikai ir monstrai, Малци и монструми, Миньони и чудовища, Посіпаки і Монстряки, मिनियंस एंड मोंस्टर्स, 미니언즈 & 몬스터즈, ミニオンズ＆モンスターズ, 小兵3：黄色移动, 小小兵&大怪獸, 迷你兵團與大怪獸, Миньоны 3, 小黄人大眼萌3, Minionki 3, มินเนี่ยน & มอนสเตอร์, 小黄人3, 미니언즈 3, Mimoni a monstra

Cartoon rating

7.8
Rate 28 votes
6.5 IMDb
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In overall ranking  497 In the Adventure genre  140 In the Animation genre  83 In the Action genre  138 In films of USA  338 In films of 2026  15

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Minions 3 - Final trailer
Minions 3 Final trailer
Minions 3 - Trailer
Minions 3 Trailer
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Showtimes Showtimes and Tickets
Baltika
12:15 from 690 ₽ 14:10 from 740 ₽ 16:05 from 790 ₽ 18:00 from 790 ₽ 19:55 from 790 ₽ 20:35 from 650 ₽
Chas kino Sviblovo
11:00 12:40 14:20 16:00 17:40 19:20
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Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Baltika
Shodnenskaya
2D
12:15 from 690 ₽ 14:10 from 740 ₽ 16:05 from 790 ₽ 18:00 from 790 ₽ 19:55 from 790 ₽ 20:35 from 650 ₽ 21:50 from 790 ₽
Chas kino Sviblovo
Sviblovo
2D
11:00 12:40 14:20 16:00 17:40 19:20 21:00
KINOgrad g. Moskovskiy, ul. Habarova, 2, TRK «Novomoskovskiy»
2D
10:10 11:55 13:40 15:25 17:10 18:55 20:40 22:25
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