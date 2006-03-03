Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2006
World premiere
3 March 2006
Release date
|20 April 2006
|Russia
| Пирамида
|16+
|3 March 2006
|Australia
|
|
|11 August 2006
|Austria
|
|
|20 April 2006
|Belarus
|
|
|14 June 2006
|Belgium
|
|
|28 April 2006
|Brazil
|
|
|10 August 2006
|Czechia
|
|
|3 May 2006
|Egypt
|
|
|7 April 2006
|Estonia
|
|
|14 June 2006
|France
|
|
|6 July 2006
|Germany
|
|
|23 June 2006
|Great Britain
|
|
|1 September 2006
|Greece
|
|
|21 July 2006
|Iceland
|
|
|11 April 2008
|India
|
|
|23 June 2006
|Ireland
|
|
|16 June 2006
|Italy
|
|
|24 June 2006
|Japan
|
|
|20 April 2006
|Kazakhstan
|
|
|27 June 2006
|Kuwait
|
|
|20 April 2006
|Malaysia
|
|
|14 April 2006
|Mexico
|
|
|8 June 2006
|Netherlands
|
|
|28 April 2006
|Panama
|
|
|21 April 2006
|Poland
|
|
|6 April 2006
|Portugal
|
|
|30 March 2006
|Singapore
|
|
|20 July 2006
|South Korea
|
|
|16 June 2006
|Spain
|
|
|24 March 2006
|Sweden
|
|
|6 April 2006
|Thailand
|
|
|3 March 2006
|USA
|
|
|20 April 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$31,070,211
Production
Screen Gems, Ultravi Productions
Also known as
Ultraviolet, Ultravioleta, Outbreaks, Supergirl4, Ultrabinafsha, Ultraviola, Ultraviolette, Violet Siêu Đẳng, Ултравайълет, Ультрафиолет, Ультрафіолет, अल्ट्रावायलेट, ウルトラヴァイオレット, 紫光任務, 紫光元素, 紫外线, 울트라바이올렛, Ultraviolet - UR