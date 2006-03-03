Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ultraviolet
5.5
Kinoafisha Films Ultraviolet
5.5

Ultraviolet

, 2006
Ultraviolet
USA / Sci-Fi, Thriller, Action, Horror / 18+
Poster of Ultraviolet
5.5

Synopsis

A beautiful hemophage infected with a virus that gives her superhuman powers has to protect a boy in a futuristic world, who is thought to be carrying antigens that would destroy all hemophages.

Cast

Milla Jovovich
Milla Jovovich
Violet Song Jat Shariff
Cameron Bright
Six
Nick Chinlund
Nick Chinlund
Ferdinand Daxus
William Fichtner
William Fichtner
Garth
Sebastien Andrieu
Nerva
Ida Martin
Young Violet
Ricardo Mamood-Vega
David E. Collier
BF-1
Kieran O'Rorke
Detective Cross
Digger Mesch
Detective Endera
Ryan Martin
Detective Breeder
Director Kurt Wimmer
Writer Kurt Wimmer
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2006
World premiere 3 March 2006
Release date
20 April 2006 Russia Пирамида 16+
3 March 2006 Australia
11 August 2006 Austria
20 April 2006 Belarus
14 June 2006 Belgium
28 April 2006 Brazil
10 August 2006 Czechia
3 May 2006 Egypt
7 April 2006 Estonia
14 June 2006 France
6 July 2006 Germany
23 June 2006 Great Britain
1 September 2006 Greece
21 July 2006 Iceland
11 April 2008 India
23 June 2006 Ireland
16 June 2006 Italy
24 June 2006 Japan
20 April 2006 Kazakhstan
27 June 2006 Kuwait
20 April 2006 Malaysia
14 April 2006 Mexico
8 June 2006 Netherlands
28 April 2006 Panama
21 April 2006 Poland
6 April 2006 Portugal
30 March 2006 Singapore
20 July 2006 South Korea
16 June 2006 Spain
24 March 2006 Sweden
6 April 2006 Thailand
3 March 2006 USA
20 April 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $31,070,211
Production Screen Gems, Ultravi Productions
Also known as
Ultraviolet, Ultravioleta, Outbreaks, Supergirl4, Ultrabinafsha, Ultraviola, Ultraviolette, Violet Siêu Đẳng, Ултравайълет, Ультрафиолет, Ультрафіолет, अल्ट्रावायलेट, ウルトラヴァイオレット, 紫光任務, 紫光元素, 紫外线, 울트라바이올렛, Ultraviolet - UR

Film rating

5.5
Rate 26 votes
4.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3591 In the Sci-Fi genre  466 In the Thriller genre  750 In the Action genre  784 In the Horror genre  422 In films of USA  2087 In films of 2006  67
Updated 21 March 2023

Quotes

Violet [to Six] Haven't you been paying attention? Killing is what I do. It's what I'm good at. I am a titan. A monolith. Nothing can stop me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ultraviolet

Resident Evil
Resident Evil Horror, Action, Thriller, Sci-Fi
2002, Germany / France / Great Britain
7.0
Æon Flux
Æon Flux Action, Drama, Adventure, Sci-Fi, Thriller
2005, USA
5.0
Equilibrium
Equilibrium Sci-Fi, Thriller
2002, USA
7.0
Against the Current
Against the Current Horror, Action, Sci-Fi, Thriller
2010, Germany / USA / Great Britain
6.0
Daybreakers
Daybreakers Horror, Thriller, Drama, Action
2010, Australia / USA
6.0
Elektra
Elektra Crime, Adventure, Action, Drama
2005, USA
5.0
Serenity
Serenity Adventure, Sci-Fi, Action
2005, USA
7.0
Resident Evil: The Final Chapter
Resident Evil: The Final Chapter Thriller, Action, Horror, Sci-Fi
2016, Germany / Australia / Canada / France
6.0
Resident Evil: Retribution
Resident Evil: Retribution Horror, Sci-Fi, Action
2012, USA
6.0
Faces in the Crowd
Faces in the Crowd Thriller, Horror
2011, USA / Canada / France
6.0
Resident Evil: Extinction
Resident Evil: Extinction Thriller, Horror, Sci-Fi, Action
2007, USA / Germany / Great Britain / France / Australia
6.0
Resident Evil: Apocalypse
Resident Evil: Apocalypse Action, Horror, Sci-Fi, Thriller
2004, Germany / France / Great Britain / Canada
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more