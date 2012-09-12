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Poster of Resident Evil: Retribution
6.3
Resident Evil: Retribution - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Resident Evil: Retribution
6.3

Resident Evil: Retribution

, 2012
Resident Evil: Retribution
USA / Horror, Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Resident Evil: Retribution
6.3
Resident Evil: Retribution - Dubbed trailer
Resident Evil: Retribution  Dubbed trailer

Synopsis

Alice fights alongside a resistance movement to regain her freedom from an Umbrella Corporation testing facility.

Cast

Milla Jovovich
Milla Jovovich
Alice
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Jill Valentine
Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Rain
Kevin Durand
Kevin Durand
Barry Burton
Aryana Engineer
Becky
Li Bingbing
Li Bingbing
Ada Wong
Boris Kodjoe
Boris Kodjoe
Luther West
Robin Kasyanov
Sergei
Johann Urb
Johann Urb
Leon S. Kennedy
Ofilio Portillo
Tony
Director Paul W.S. Anderson
Writer Paul W.S. Anderson
Composer tomandandy
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2012
World premiere 12 September 2012
Release date
13 September 2012 Russia WDSSPR 18+
27 September 2012 Argentina
13 September 2012 Australia
20 September 2012 Austria
13 September 2012 Belarus
26 September 2012 Belgium
14 September 2012 Brazil
21 September 2012 Bulgaria
27 September 2012 Cambodia
14 September 2012 Canada
13 September 2012 Chile
17 March 2013 China
14 September 2012 Colombia
13 September 2012 Czechia
6 December 2012 Denmark
14 September 2012 Estonia
12 October 2012 Finland
26 September 2012 France
19 September 2012 Germany
28 September 2012 Great Britain
20 September 2012 Greece
13 September 2012 Hong Kong
13 September 2012 Hungary
14 September 2012 Iceland
28 September 2012 Ireland
20 September 2012 Israel
28 September 2012 Italy
13 September 2012 Japan
13 September 2012 Kazakhstan
14 September 2012 Lithuania
12 September 2012 Malaysia
21 September 2012 Mexico
26 September 2012 Netherlands
12 September 2012 New Zealand
14 September 2012 North Macedonia
21 September 2012 Norway
12 September 2012 Philippines
14 September 2012 Poland
20 September 2012 Portugal
14 September 2012 Romania
13 September 2012 Singapore
13 September 2012 Slovakia
13 September 2012 South Korea
5 October 2012 Spain
14 September 2012 Sweden
12 September 2012 Taiwan
14 September 2012 Turkey
14 September 2012 USA
13 September 2012 Ukraine
21 September 2012 Viet Nam
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $240,159,255
Production Constantin Film International, Davis Films/Impact Pictures (RE5)
Also known as
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Film rating

6.3
Rate 12 votes
5.3 IMDb
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Resident Evil: Retribution - Dubbed trailer
Resident Evil: Retribution Dubbed trailer
Resident Evil: Retribution - Dubbed teaser
Resident Evil: Retribution Dubbed teaser
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Quotes

The Red Queen Don't listen to the traitor Wesker. I am in control now. Project Alice, Ada Wong, stay where you are.
Alice [to Ada] Let's move.
The Red Queen Project Alice, you're all going to die down here.
Alice I've heard that before.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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