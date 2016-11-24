Underworld: Blood Wars

, 2017
Underworld: Blood Wars
USA / Horror, Action / 18+
Synopsis

Vampire death dealer, Selene (Kate Beckinsale) fights to end the eternal war between the Lycan clan and the Vampire faction that betrayed her.

Cast

Theo James
Kate Beckinsale
Bradley James
Charles Dance
Alicia Vela-Bailey
Tobias Menzies
Director Anna Foerster
Writer Kevin Grevioux, Len Wiseman, Cory Goodman, Kyle Ward
Composer Michael Wandmacher
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2017
Online premiere 7 January 2017
World premiere 24 November 2016
Release date
24 November 2016 Russia WDSSPR 16+
28 November 2016 Australia
24 November 2016 Belarus
1 December 2016 Brazil
8 December 2016 Czechia
2 December 2016 Estonia
15 February 2017 France
1 December 2016 Germany
13 January 2017 Great Britain
1 December 2016 Greece
1 December 2016 Hungary
2 December 2016 India
13 January 2017 Ireland 16
30 March 2017 Italy
24 November 2016 Kazakhstan
2 December 2016 Lithuania
2 December 2016 Mexico
1 December 2016 Netherlands
2 December 2016 Poland
1 December 2016 Portugal
1 December 2016 Slovakia
30 November 2016 South Korea
13 January 2017 Spain
9 December 2016 Sweden
15 February 2017 Switzerland
8 April 2017 Thailand
6 January 2017 USA
1 December 2016 Ukraine
2 December 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $81,093,313
Production Screen Gems, Lakeshore Entertainment, LStar Capital
Also known as
Underworld: Blood Wars, Inframundo: Guerras de sangre, Underworld: Guerras de sangre, Anjos da Noite: Guerras de Sangue, Karanlıklar Ülkesi 5: Kan Savaşları, Kitas pasaulis. Kraujo karai, Lumea de dincolo: Razboaie sangeroase, Monde infernal: La guerre du sang, Podzemni svet: Krvavi ratovi, Podzemni svijet: Krvavi ratovi, Podzemni Svjet: Krvavi Ratovi, Teispoolsus 5, Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm Máu, Tumsas pasaule: Asins kari, Underworld 5: Blood Wars, Underworld 5: Krvavé vojny, Underworld: Guerras de Sangue, Underworld: Krvavé války, Underworld: Next Generation, Underworld: Vérözön, Underworld: Wojny krwi, Underworld: Η αιματοχυσία, Другой мир: Войны крови, Інший світ: Кровна помста, Подземен свят: Кървави войни, अंडरवर्ल्ड 5: खूनी जंग, アンダーワールド　ブラッド・ウォーズ, 決戰異世界：弒血之戰

Rate 28 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2746 In the Horror genre  251 In the Action genre  617 In films of USA  1672 In films of 2017  107

