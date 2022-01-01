2017 год порадует зрителей множеством по-настоящему интересных проектов – это и многочисленные супергеройские блокбастеры, и ремейки культовых кинолент прошлого, и оригинальные фильмы, которые в перспективе могут дать начало новым амбициозным франшизам. Киноафиша.info представляет список из топ 20 самых ожидаемых зарубежных фильмов 2017 – ниже вы найдете не только информацию о главных новинках проката этого года, но и даты выхода, трейлеры и кадры ключевых кинохитов 2017.

Топ 20 самых ожидаемых зарубежных фильмов 2017

Трансформеры: Последний рыцарь

Дата премьеры в России: 23 июня 2017

В главных ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джон Гудман, Лора Хэддок, Изабелла Монер, Стэнли Туччи, Джош Дюамель, Джон Туртурро

Хотя в текущем 2017 году первому фильму о Трансформерах исполнится уже 10 лет, франшиза по-прежнему живее всех живых – и в этом году Майкл Бэй порадует зрителей уже пятым по счету фильмом, «Трансформеры: Последний рыцарь». На этот раз Оптимусу Прайму предстоит заняться на Земле поисками таинственного артефакта, который способен вернуть к жизни его родную планету Кибертрон. Поговаривают, что роль этого таинственного артефакта создатели «Трансформеров 5» отвели легендарному мечу короля Артура – Экскалибуру. Помимо явно неординарного сюжета, «Последний рыцарь» впечатляет еще и звездным составом – в фильме снялись уже знакомые поклонникам франшизы Марк Уолберг, Джош Дюамель, Джон Туртурро, а также Энтони Хопкинс, Стэнли Туччи и Джон Гудман.

Дублированный трейлер

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Дата премьеры в России: 25 мая 2017

В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш

Еще одна «долгоиграющая» франшиза, на этот раз – от Disney, в 2017 году порадует нас долгожданным возвращением на большой экран блистательного капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Компанию ему составят другие знакомые лица – Джеффри Раш, Орландо Блум и, по слухам, даже Кира Найтли, которая в «Мертвецы не рассказывают сказки» снялась в камео. Согласно сюжету, в «Пиратах Карибского моря 5» Джеку Воробью предстоит противостоять старому знакомцу – капитану Салазару и банде его призрачных пиратов, которые сбежали из Дьявольского треугольника и теперь горят желанием отомстить. Чтобы спастись от мести давнего противника, Джек Воробей вынужден разыскивать могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который подарит ему абсолютную власть над всеми морями мира.

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Форсаж 8

Дата премьеры в России: 13 апреля 2017

В главных ролях: Шарлиз Терон, Дуэйн Джонсон, Скотт Иствуд, Джейсон Стэйтем, Вин Дизель, Курт Рассел, Хелен Миррен, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Эльза Патаки

Ставя своеобразный рекорд по продолжительности франшизы, новый «Форсаж», уже восьмой по счету, порадует зрителей прямо-таки огромным количеством звезд – помимо давно знакомых нам Вина Дизеля, Джейсона Стэтхэма, Дуэйна Джонсона и других участников каста, в фильме также снялись звездные новички в лице Скотта Иствуда, Шарлиз Терон и Хелен Миррен. Если на протяжении предыдущих семи фильмов команда Доминика Торетто противостояла самым разным злодеям, то в «Форсаж 8» ей придется столкнуться с новым испытанием – не только утихомирить обольстительную злодейку в исполнении Шарлиз Терон, но и вернуть обратно «перешедшего на темную сторону» Доминика (Вин Дизель).

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Обитель зла: Последняя глава

Дата премьеры в России: 16 февраля 2017

В главных ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс

Поклонников зомби серии «Обитель зла» в 2017 году ждет событие одновременно и радостное, и печальное - выход на экраны кинотеатров фильма «Обитель зла: Последняя глава», который, как понятно из названия, ознаменует завершение «долгоиграющий» франшизы. В шестом по счету фильме героиня Миллы Йовович, Элис, отправится туда, где и начался зомби-апокалипсис —в Раккун-Сити, чтобы в последний раз сразиться с силами корпорации «Амбрелла». Чтобы спасти человечество, находящееся на грани гибели, Элис предстоит объединиться с неожиданными союзниками — и противостоять армии оживших мертвецов и новых чудовищных мутантов. Похоже, фильм будет настолько кровавым, что «Обители зла 6» заранее присвоили жесткий возрастной рейтинг – для зрителей от 18 лет и старше.

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Звездные войны: Эпизод 8

Дата премьеры в России: 14 декабря 2017

В главных ролях: Кэрри Фишер, Том Харди, Дэйзи Ридли, Гарет Эдвардс, Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Билли Лурд, Донал Глисон, Оскар Айзек, Питер Мейхью

Без сомнения, одним из самых ожидаемых фильмом 2017 года станет продолжение возрожденной саги «Звездные войны». «Звездные войны: Эпизод VIII» - следующая глава культовой франшизы, которая расскажет о новых приключениях Рей, Финна, По и Люка Скайуокера. Выход на экраны нового эпизода «Звездных войн» станет своеобразной данью уважения Кэрри Фишер, которую поклонники Star Wars знают по роли принцессы Леи — актриса трагически скончалась в конце 2016 года, незадолго до этого успев отснять все свои сцены в 8 эпизоде «Звездных войн».

Лига справедливости

Дата премьеры в России: 16 ноября 2017

В главных ролях: Эми Адамс, Бен Аффлек, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Дайан Лэйн

Прямым продолжением нашумевшего в 2016 году супергеройского блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» станет первый «ансамблевый» кинокомикс новой киновселенной Warner Bros. / DC Comics — «Лига справедливости». Фильм объединит уже знакомых нам супергероев: в «Лиге справедливости» Бэтмен и Супермен забудут о своих разногласиях и объединят в одной команде самых могущественных защитников Земли. В «Лиге справедливости» ожидается появление Чудо-женщины, Аквамена, Флэша и других супергероев, знакомых поклонникам оригинальных комиксов.

Дублированный трейлер «Лиги справедливости» с Comic Con

Стражи Галактики. Часть 2

Дата премьеры в России: 4 мая 2017

В главных ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Сильвестр Сталлоне, Вин Дизель, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Крис Салливан, Курт Рассел, Элизабет Дебики

Самая необычная команда супергероев вновь вернется в продолжении «Стражей Галактики»; на этот раз Питеру Квиллу и его друзьям предстоит разгадать тайну происхождения Звездного лорда, на пути к разгадке встречаясь с новыми могущественными противниками. В «Стражах Галактики 2» ожидается появление двух звездных новичков — к франшизе присоединились такие знаменитые актеры, как Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел.

Дублированный трейлер

Джуманджи

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Алекс Вулф, Бобби Каннавале, Тим Мэтисон, Ник Джонас

«Мода» на всевозможные ремейке добралась и до культовой комедии «Джуманджи» — под занавес 2017 года нас ожидает ремейк знаменитого фильма со звездным кастом в лице Дуэйна Джонсона, Джека Блэка и Кевина Харта. Главным героям, чтобы выжить и вернуться в реальную жизнь, придется сыграть в опасную и увлекательную игру за своих персонажей: неудачник Спенсер станет храбрым исследователем (Дуэйн Джонсон), глуповатый качок Фридж – маленьким гением (Кевин Харт), модница Бетани – книжным червем-профессором (Джек Блэк), а обычная девушка Марта – амазонкой-воительницей (Карен Гиллан).

Логан

Дата премьеры в России: 2 марта 2017

В главных ролях: Хью Джекман, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Дорис Моргадо, Ричард Э. Грант, Стивен Мерчант

Одним из самых ожидаемых в 2017 году фильмов для поклонников кинокомиксов станет «Логан» — заключительный фильм трилогии о Росомахе, после выхода которого на экраны кинотеатров со своим знаменитым героем наконец-то попрощается Хью Джекман. Создатели фильма обещают, что «Логан» будет разительно отличаться от стандартных супергеройских блокбастеров — не только «взрослым» рейтингом R (для зрителей от 16 и старше), но и общим тоном картины. Сюжет этим обещаниям вполне соответствует: «Логан» расскажет о далеком будущем, в котором Росомаха и профессор Ксавьер остались без поддержки мутантов и вынуждены противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, чтобы в очередной раз спасти человечество. Единственная надежда на спасение для слабеющего Росомахи и теряющего память профессора Икс – мутант X-23, юная Лаура Кинни, обладательница суперспособностей, затмевающих силы Логана.

Дублированный трейлер

Могучие рейнджеры

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс, Билл Хейдер, Наоми Скотт, Бекки Джи, Дакре Монтгомери, Фиона Врум, Дэвид Денман, Сара Грэй

У поклонников всевозможных кинокомиксов в 2017 году будет немало поводов сходить в кино — в том числе и старт новой франшизы «Могучие рейнджеры». Супергеройский блокбастер расскажет о 5 обычных старшеклассниках, которые вынуждены стать героями перед лицом инопланетной угрозы. Тинейджерам предстоит объединиться, забыв о разногласиях, и спасти не только свой городок Энджел Гроув, но и все человечество. Противостоять новым героям будет могущественная злодейка Рита Репульса в исполнении актрисы Элизабет Бэнкс.

Дублированный трейлер

Человек-паук: Возвращение домой

Дата премьеры в России: 6 июля 2017

В главных ролях: Том Холланд, Дональд Гловер, Мариса Томей, Роберт Дауни мл., Джон Фавро, Майкл Китон, Зендея Коулман, Логан Маршалл-Грин

Новая глава о приключениях неутомимого Человека-паука, которую на этот раз снимает студия Marvel, гарантированно окажется одним из главных хитов проката в 2017 году. Компанию новому Человеку-пауку, в роли которого в «Первый Мститель: Противостояние» дебютировал британский актер Том Холлэнд, составят уже известные поклонникам киновселенной Marvel актеры. Роберт Дауни-младший вернется к своей блистательной роли Тони Старка / Железного человека, а Джон Фавро впервые после «Железного человека 3» (2013) вновь сыграет Хэппи Хогана. «Человек-паук: Возвращение домой» обзавелся не менее харизматичным злодеем — главные герои будут противостоять Стервятнику, роль которого сыграет оскароносный Майкл Китон.

Дублированный трейлер

Чудо-женщина

Дата премьеры в России: 1 июня 2017

В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Люси Дэвис, Юэн Бремнер, Дэнни Хьюстон, Даутцен Крёз

«Чудо-женщина» занимает достойное место в списке самых ожидаемых фильмов 2017 года не только из-за своего жанра (в конце концов, супергеройских блокбастеров в этом году и без «Чудо-женщины» выйдет более чем достаточно), но и из-за того, что впервые за несколько лет глобальной моды на кинокомиксы главной героиней является женщина. С Галь Гадот в образе Чудо-женщины зрители уже успели познакомиться в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а новый ее сольный фильм расскажет о происхождении супергероини и ее прошлом на острове амазонок. Компанию принцессе амазонок в новом фильме составит звезда «Стартрека» Крис Пайн.

Дублированный трейлер

Красавица и чудовище

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Эмма Уотсон, Юэн МакГрегор, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Эмма Томпсон, Гугу Эмбата-Ро, Джош Гад, Иэн МакКеллен, Стэнли Туччи

Студия Disney в 2017 году порадует зрителей не только многочисленными супергеройскими блокбастерами, но и новой версией волшебной сказки «Красавица и Чудовище». Сюжет классического мультфильма Disney перенесет на большой экран с помощью множества звездных имен — в полнометражном фильме снялись такие знаменитые актеры, как Эмма Уотсон, Люк Эванс, Юэн МакГрегор, Иэн МакКеллен и многие другие. Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон в «Красавице и Чудовище» сыграет роль героини Белль, которая вместо своего отца становится пленницей Чудовища в заколдованном замке — и в очередной раз доказывает, что настоящая любовь сможет преодолеть любые препятствия.

Дублированный трейлер

Тор: Рагнарек

Дата премьеры в России: 2 ноября 2017

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч

Под занавес 2017 года Marvel порадует поклонников своей киновселенной долгожданным продолжением серии супергеройских блокбастеров о Торе. В «Тор: Рагнарек» нас ожидает возвращение любимых актеров — главные роли снова сыграют Крис Хемсворт и Том Хиддлстон. Компанию им составит ряд звездных новичков киновселенной — в том числе Бенедикт Камбербэтч, в ноябре 2016 года дебютировавший в роли доктора Стрэнджа, и Кейт Бланшетт, которая в «Тор 3» сыграет главную злодейку, Хелу. Судя по первым спойлерам о сюжете, «Тор: Рагнарек» станет прямой предысторией «Мстителей: Война бесконечности», появления которых на экранах стоит ожидать 2018 году. В «Тор: Рагнарек» Тору с помощью неожиданного союзника в лице Халка (Марк Руффало) предстоит не только справиться с очередным предательством брата, но и спасти все Девять миров от конца света, который планирует устроить Хела.

Планета обезьян: Война

Дата премьеры в России: 13 июля 2017

В главных ролях: Джуди Грир, Вуди Харрельсон, Энди Серкис, Алекс Паунович, Стив Зан, Тай Олссон, Сара Каннинг, Макс Ллойд-Джонс, Амья Миллер

В долгожданном продолжении «Планеты обезьян» зрителей ждет, пожалуй, самое масштабное развитие сюжета: в новом фильме, получившем говорящее название «Война», нации генетически измененных приматов под предводительством Цезаря предстоит сразиться против армии людей.

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Чужой: Завет

Дата премьеры в России: 18 мая 2017

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс, Калли Эрнандес, Билли Крудап, Кармен Эджого

Культовая франшиза «Чужой» в 2017 году не только вернется на экраны, но и, судя по всему, задаст новый уровень жанру фильмов ужасов стараниями Ридли Скотта. По сюжету «Чужой: Завет» экипаж колониального космического корабля оказывается на новой планете, единственный обитатель которой — андроид Дэвид, выживший после страшной гибели экспедиции в «Прометее». Хотя новым колонизаторам неожиданно открытая планета представляется раем, на самом деле она хранит страшные угрозы, способные уничтожить каждого.

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Мумия

Дата премьеры в России: 8 июня 2017

В главных ролях: София Бутелла, Том Круз, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Джейк Джонсон

Киностудия Universal Pictures подключилась к глобальный моде на всевозможные ремейке и в 2017 году порадует нас новой интерпретацией культового фильма «Мумия». Радикальные изменения в сюжет создатели новой «Мумии» решили не вносить — главным героям предстоит противостоять погребенной тысячи лет назад дочери египетского фараона, которая вернулась к жизни в виде мумии и теперь собирается уничтожить человечество. Новая «Мумия» впечатлит зрителей весьма солидным кастом: в фильме снялись такие звезды, как Том Круз, Рассел Кроу и София Бутелла.

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Конг: Остров черепа

Дата премьеры в России: 9 марта 2017

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Том Хиддлстон, Джон Гудман, Джон Си Райли, Кори Хоукинс

Пожалуй, одним из самых ожидаемых фильмов 2017 года, никак не связанных с какой-либо франшизой или категорией супергеройских блокбастеров, станет «Конг: Остров черепа»— новая интерпретация классической истории об огромном монстре Кинг-Конге. Действие фильма развернется в 70-х годах 20-го века: некая экспедиция отправляется на Остров Черепа, где когда-то был пойман Кинг-Конг, и ожидаемо сталкивается с целой армией жутких созданий. Каст «Конг: Остров черепа» изобилует звездами, причем чуть ли не половина из них задействована в супергеройской киновселенной Marvel: Сэмюэл Л. Джексон знаком поклонникам MCU по роли Ника Фьюри, Том Хиддлстон – по роли Локи, а Бри Ларсон несколько месяцев назад получила роль Капитана Марвел и появится в образе супергероини в «Войне бесконечности».

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Бегущий по лезвию 2049

Дата премьеры в России: 5 октября 2017

В главных ролях: Ана де Армас, Райан Гослинг, Джаред Лето, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис, Робин Райт, Дэйв Батиста

Хотя за последние 2-3 года зрители уже успели привыкнуть к тому, что на экранах кинотеатров то и дело появляются ремейки культовых фильмов прошлого, «Бегущий по лезвию 2049» все равно заслуживает статуса одной из самых ожидаемых кино новинок 2017. Прямой сиквел культовой картины «Бегущий по лезвию», фильм расскажет о событиях, которые происходят спустя 30 лет после событий оригинала. Главный герой, офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг), раскрывает давно похороненную тайну, которая способна ввергнуть человечества в хаос.

Тизер

Темная башня

Дата премьеры в России: 27 июля 2017

В главных ролях: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Эбби Ли

Поклонников литературных экранизаций 2017 год порадует долгожданным появлением в прокате «Темной башни» — фильма, снятого по знаменитым произведениям писателя Стивена Кинга. В перспективе «Темная башня» может стать стартовой точкой новой франшизы, основанной на соответствующем цикле Кинга. Актерский состав у «Темной башни» подобрался не менее амбициозный — главные роли играют Идрис Эльба (Роланд Дискейн) и Мэттью Макконахи (таинственный Человек в черном). К слову, Макконахи был настолько заинтересован в съемках «Темной башни», что ради этого проекта отказался от одной из ключевых ролей в супергеройском блокбастере «Стражи галактики 2».