Что посмотреть в сентябре?

Календарная осень вступила в свои права, но разве это повод для грусти, когда в сентябре на большие экраны выходит столько заметных новинок?

С 6 сентября не пропустите продолжение боевика «Великий уравнитель». Герой Дэнзеля Вашингтона вновь будет защищать слабых и вершить правосудие на улицах Бостона.

Еще один хороший боевик, но уже с элементами фантастики, выйдет в начале сентября. «Кин» расскажет историю школьника, которому в руки попадает инопланетное оружие. На парнишку сразу открывают охоту пришельцы, бандиты и спецслужбы.

Поклонникам «Людей Икс» стоит посмотреть «Темные отражения», в центре сюжета окажется группа подростков со сверхъестественными способностями, скрывающаяся от правительства. В кино с 6 сентября.

13 сентября в прокат выходит долгожданное продолжение культового боевика «Хищник». Арнольда Шварценеггера, к сожалению, мы не увидим, но зрителей ждет не менее захватывающий сюжет. Военному и его сыну-аутисту предстоит спасти человеческую расу от уничтожения злобными пришельцами.

13 сентября милашка Дженнифер Гарнер предстанет в необычном для нее амплуа. В «Багровой мяте» она сыграет мать и жену, потерявшую в уличной разборке свою семью. И когда полиция не может отыскать виновных, отчаявшаяся женщина берет правосудие в свои руки.

Есть, кто соскучился по жизнеутверждающим лентам и Ивану Охлобыстину? Тогда непременно посмотрите «Временные трудности». Невероятная история о мальчике с ДЦП, чей отец переступил через слезы и боль сына, и смог поставить его на ноги. Мальчик вырос, стал успешным бизнес-консультантом, но отца за чрезмерную жестокость так и не простил.

Но не будем о грустном, с 20 сентября смотрите во всех кинотеатрах комедию «Агент Джонни Инглиш 3.0». Британский шпион в исполнении Роуэна Аткинсона (да-да, тот самый мистер Бин) попадает в самые нелепые и смешные ситуации, не забывая при этом смело стоять на страже Ее Величества.

Внимание всех мужчин с 20 сентября будет приковано к сексапильной Эмбер Херд, вернее к ее героине из эротического детектива «Лондонские поля». Роковая красотка предчувствует свою смерть, убийцей станет один из трех ее любовником. Только, кто именно?

Для любителей пощекотать нервы прокатчики приберегли хоррор «Проклятие монахини». Юная послушница и священник с темным прошлым отправляются в Румынию, чтобы расследовать таинственное самоубийство монахини. В кино с 20 сентября.

Конец сентября подарит кинолюбителям рекордное количество премьер, так сложно выбрать лучшие, но мы попробуем.

Итак, с 27 сентября в кинотеатрах стартует показ нового фильма Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Тяжелая драма, основанная на реальных событиях, повествует о безутешном отце, потерявшем в авиакатастрофе свою семью.

Ценителям криминального жанра рекомендуем посмотреть картину «Мотылек». Чарли Ханнэм перевоплотился в авантюриста и взломщика сейфов, отбывающего пожизненное наказание за убийство, которое не совершал. Изо дня в день он вынашивает план побега из самой защищенной тюрьмы в мире.

Хотите сходить в кино всей семьей? Тогда фэнтези «Тайна дома с часами» точно для вас. Главный герой приезжает в загадочный дом своего дяди и сразу попадает в мир магии и колдовства.

И, наконец, 27 сентября состоится премьера биографической драмы «3 дня с Роми Шнайдер». В проникновенной ленте знаменитая актриса дает свое последнее интервью и предстает в удивительном свете.