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Самые ожидаемые мультфильмы 2018

Мультфильмы уже давно перестали быть жанром, рассчитанным исключительно на детей, и теперь все чаще на экран выходят анимационные ленты, которые с одинаковым удовольствием смотрят и дети, и взрослые. 2018 год в этом плане исключением не станет. Поклонников анимации ждет множество по-настоящему интересных новинок, от возвращения на большой экран прекрасно знакомой «поколению СССР» Алисы Селезневой до новых приключений Смешариков. «Киноафиша» рекомендует лучшие мультипликационные ленты, премьера которых запланирована на 2018 год.

Чудо-юдо
Чудо-юдо
анимация 2017, Россия
5.0
Шерлок Гномс
Шерлок Гномс
анимация 2018, США / Великобритания
6.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.0
Ральф против интернета
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.0
Два хвоста
Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.0
Тайная жизнь насекомых
Тайная жизнь насекомых
анимация, детский 2017, Франция / Люксембург
5.0
Плюшевый монстр
Плюшевый монстр
анимация 2017, Бразилия
7.0
Гномы в доме
Гномы в доме
анимация, детский 2017, Канада
6.0
Дикие предки
Дикие предки
анимация 2018, Великобритания / Франция
4.0
Кролик Питер
Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.0
Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
Принцесса и дракон
Принцесса и дракон
анимация, детский 2018, Россия
6.0
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.0
Смолфут
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.0
Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Гринч
Гринч
анимация 2018, США
7.0

Топ 10 самых ожидаемых мультфильмов 2018

Садко

Как раз в преддверии летних каникул в кинотеатрах появится «Садко» - семейный комедийный мультфильм, повествующий об очередном известнейшем герое русских сказок, гусляре Садко, которому в поисках настоящей любви придется не только колесить по городам и весям, но и сразиться с настоящей подводной ведьмой Барракудой. В работе над озвучиванием обаятельных героев полнометражной анимационной ленты поучаствовали такие российские звезды, как Константин Хабенский, Сергей Шнуров и Дмитрий Дюжев.

Шерлок Гномс

Самая необычная интерпретация приключений Шерлока Холмса, «Шерлок Гномс» - это анимация для всей семьи с элементами фэнтези и мелодрамы, героев которой озвучили такие звезды, как Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс МакЭвой. У мультяшных героев, садовых гномов, проблемы вполне реальные: их собратья-гномы таинственно исчезают по всему Лондону, и Гномео с Джульеттой, лишившись из-за этих исчезновений всех своих родственников, обращаются за помощью к настоящему специалисту по разгадыванию всевозможных тайн и загадок – Шерлоку Гномсу.

Смешарики. Дежавю

Мультсериал «Смешарики» обзавелся полнометражным продолжением: в семейной анимации «Смешарики. Дежавю» уже знакомым героям предстоит опасное и полное приключений… В прошлое. Когда надежное оборудование выходит из строя, нашим героям предстоит на собственном опыте убедиться в главном правиле путешественников во времени – отправляясь в прошлое, нужно быть вдвойне осторожным и ни в коем случае ничего не менять.

Собачий остров

Майские праздники – это повод отдохнуть в кино, где в начале мая как раз стартует семейный мультфильм «Собачий остров» от знаменитого режиссера Уэса Андерсона. В фантастическом приключении поучаствовали известнейшие актеры – свои голоса героям подарили такие звезды, как Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон. «Собачий остров» - это история мальчика, который вынужден отправиться через всю Японию в поисках своего лучшего друга, пса Рекса.

Эллиот – самый маленький олень Санты

Как раз под рождественские и новогодние праздники в кинотеатрах появится трогательная семейная анимация «Эллиот – самый маленький олень Санты», главный герой которой, малыш Эллиот, неожиданно получает возможность воплотить в жизнь свою мечту и стать одним из девяти летучих северных оленей упряжки Санта-Клауса. Вот только выполнить это не так-то просто – у маленького оленя есть всего три дня и множество препятствий.

Суперсемейка 2

Больше десяти лет члены Суперсемейки отсутствовали на большом экране, и вот теперь, спустя более чем 13 лет после выхода первой части, знакомые герои возвращаются в «Суперсемейке 2». За прошедшее время многое изменилось: теперь главе семейства предстоит примерить роль отца-домохозяйки, в то время как его верная супруга, Хелен, отправится спасать мир. Голоса мультяшным супергероям подарили Сэмюэл Л. Джексон, Холли Хантер и другие знаменитые актеры.

Монстры на каникулах 3

Спустя 6 лет после второй части «Монстры на каникулах» наконец-то возвращаются снова: заключительная часть фэнтезийной мультипликационной трилогии расскажет о Дракуле и его друзьях, которые отправляются в круиз на шикарном лайнере. Корабль становится ареной для настоящих страстей: Дракула влюбляется в загадочную Эрику, но затем узнает, что его возлюбленная – потомок Ван Хельсинга, того самого, легендарного охотника на вампиров. В «озвучке» героев «Монстров на каникулах 3» приняли участие такие звезды, как Адам Сэндлер, Селена Гомес и Энди Сэмберг.

Два хвоста

Можно долго спорить о качестве российского кинематографа, но последние несколько лет доказали, что по крайней мере в сфере анимации точно всё в порядке. Летом 2018 года в этом можно будет убедиться еще раз – на экраны выходит детский мультфильм «Два хвоста», в создании которого поучаствовал звезда российского кино и КВН Семен Слепаков. История в «Двух хвостах» подходящая и для маленьких зрителей, и для всей семьи: серьезный и хозяйственный Бобр и непоседливый Кот, закадычные друзья, неожиданно прямо в родном лесу встречаются… с инопланетянами из далекой галактики.

Гринч – похититель Рождества

Как раз под период рождественских и новогодних праздников в кинотеатрах появится мультфильм, объединяющий жанры мюзикла и фэнтези с уже знакомым нам всем персонажем. В новой версии сказки «Гринч – похититель Рождества» роль главного героя вместо когда-то сыгравшего Гринча Джима Керри примерит актер не менее известный – Бенедикт Камбербэтч.

 

 

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