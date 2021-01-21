Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Уокер
Постер сериала Уокер
Постер сериала Уокер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Уокер

Уокер (2021 - …)

Walker 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность сериала 51 час 45 минут

О чем сериал

«Уокер» — многосерийное шоу, снятое в жанре криминального вестерна. Действие разворачивается вокруг офицера полиции по фамилии Уокер, последние годы он работал под прикрытием. Завершив свое последнее задание, главный герой вместе с детьми возвращается в родной город и узнает, что его работа все еще не закончена. С помощью женщины-рейнджера Уокер снова начинает отчаянную борьбу с преступностью, рискуя как своей собственной жизнью, так и жизнью своих близких. Впрочем, у грабителей и убийц нет ни одного шанса на месть — только на искупление.

В ролях
В ролях
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Митч Пиледжи
Митч Пиледжи
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн
Кигэн Аллен
Кигэн Аллен
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл
Линдси Морган
Линдси Морган
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие брутальные сериалы Лучшие брутальные сериалы
Сериалы про полицию и полицейских Сериалы про полицию и полицейских
Новые сериалы 2021 года Новые сериалы 2021 года

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Уокер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 18 эпизодов
 
Уокер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 20 эпизодов
 
Уокер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 18 эпизодов
 
Уокер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
pavellbor 18 июня 2021, 17:24
Хороший актер
Отзывы Написать
Новости о сериале
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Кадры из сериал
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше