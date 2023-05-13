Меню
Новости о сериале «Уокер»

Новости о сериале «Уокер» Вся информация о сериале
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу» Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
13 мая 2023 12:48
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера» Премьеры намечены на октябрь.
6 июля 2022 13:01
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы В перечень вошли семь проектов.
23 марта 2022 11:15
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер»
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер» Встреча с ее героиней состоится совсем скоро. 
22 февраля 2022 12:10
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма» Фанатам будет что посмотреть. 
4 февраля 2022 10:45
Канал CW и Джаред Падалеки готовят многосерийный приквел «Уокера»
Канал CW и Джаред Падалеки готовят многосерийный приквел «Уокера» Действие нового шоу развернется в конце XIX века.
9 декабря 2021 13:05
Линдси Морган покинет сериал «Уокер» по окончании второго сезона
Линдси Морган покинет сериал «Уокер» по окончании второго сезона Подробности ухода актрисы не разглашаются, но известно, что решение продиктовано «личными причинами».
2 ноября 2021 14:39
Звезда хоррора «Черный телефон» Мэйсон Темз сыграет юного Корделла в сериале «Уокер»
Звезда хоррора «Черный телефон» Мэйсон Темз сыграет юного Корделла в сериале «Уокер» Он появится во втором сезоне в воспоминаниях главных героев.
25 октября 2021 15:44
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье Начало года порадует долгожданными премьерами.  
30 декабря 2020 18:50
