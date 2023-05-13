Меню
Сериалы
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
Написать
13 мая 2023 12:48
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
В перечень вошли семь проектов.
Написать
23 марта 2022 11:15
У Джареда Падалеки новая напарница: Эшли Рейс получила ведущую роль в сериале «Уокер»
Встреча с ее героиней состоится совсем скоро.
Написать
22 февраля 2022 12:10
The CW заказал пилотные эпизоды приквелов «Сверхъестественного» и «Уокера», а также «Рыцарей Готэма»
Фанатам будет что посмотреть.
Написать
4 февраля 2022 10:45
Канал CW и Джаред Падалеки готовят многосерийный приквел «Уокера»
Действие нового шоу развернется в конце XIX века.
Написать
9 декабря 2021 13:05
Линдси Морган покинет сериал «Уокер» по окончании второго сезона
Подробности ухода актрисы не разглашаются, но известно, что решение продиктовано «личными причинами».
Написать
2 ноября 2021 14:39
Звезда хоррора «Черный телефон» Мэйсон Темз сыграет юного Корделла в сериале «Уокер»
Он появится во втором сезоне в воспоминаниях главных героев.
Написать
25 октября 2021 15:44
«Новый год - новые сериалы»: что мы будем смотреть, когда закончится оливье
Начало года порадует долгожданными премьерами.
Написать
30 декабря 2020 18:50
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
