Уокер 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Уокер
Киноафиша Сериалы Уокер Сезоны Сезон 3

Walker 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Уокер»

В 3 сезоне сериала «Уокер» главный герой временно заменяет Джеймса на посту капитана, пока тот приходит в себя после ранения на службе. Напряженность в отношениях между семьями Уокер и Дэвидсон, наконец, достигает своего апогея. В городке разгорается настоящая война. Тем временем Дениз продолжает злиться и рассчитывает отомстить Корделлу. Лиам находит старые чертежи земельного раздела, которые могут помочь семье. Уокер понимает, что его жизни грозит серьезная опасность. Он должен как можно скорее распутать непростые переплетения отношений в городке, чтобы спасти себя и своих близких.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Уокер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мир на веревочке World On a String
Сезон 3 Серия 1
6 октября 2022
Посиделки на радуге Sittin' on a Rainbow
Сезон 3 Серия 2
13 октября 2022
Резина встречается с дорогой Rubber Meets the Road
Сезон 3 Серия 3
20 октября 2022
Дикие лошади не смогли бы утащить меня отсюда Wild Horses Couldn't Drag Me Away
Сезон 3 Серия 4
27 октября 2022
Мамино слово Mum's the Word
Сезон 3 Серия 5
3 ноября 2022
Там есть что-то, чего раньше не было Something There That Wasn't There Before
Сезон 3 Серия 6
10 ноября 2022
Просто десерты Just Desserts
Сезон 3 Серия 7
17 ноября 2022
Плачь, дядя Cry Uncle
Сезон 3 Серия 8
12 января 2023
Буферизация Buffering
Сезон 3 Серия 9
19 января 2023
Ослепленный светом Blinded By the Light
Сезон 3 Серия 10
26 января 2023
Прошлое — это пролог Past Is Prologue
Сезон 3 Серия 11
16 февраля 2023
Лучшие продуманные планы Best Laid Plans
Сезон 3 Серия 12
23 февраля 2023
Дезертиры The Deserters
Сезон 3 Серия 13
2 марта 2023
Ложный флаг: Часть 1 False Flag (1)
Сезон 3 Серия 14
23 марта 2023
Ложный флаг: Часть 2 False Flag (2)
Сезон 3 Серия 15
30 марта 2023
Папа был грабителем банков Daddy Was a Bank Robber
Сезон 3 Серия 16
27 апреля 2023
Он пишет сам It Writes Itself
Сезон 3 Серия 17
4 мая 2023
Прекрасный день для свадьбы рейнджеров It's a Nice Day for a Ranger Wedding
Сезон 3 Серия 18
11 мая 2023
