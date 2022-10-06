В 3 сезоне сериала «Уокер» главный герой временно заменяет Джеймса на посту капитана, пока тот приходит в себя после ранения на службе. Напряженность в отношениях между семьями Уокер и Дэвидсон, наконец, достигает своего апогея. В городке разгорается настоящая война. Тем временем Дениз продолжает злиться и рассчитывает отомстить Корделлу. Лиам находит старые чертежи земельного раздела, которые могут помочь семье. Уокер понимает, что его жизни грозит серьезная опасность. Он должен как можно скорее распутать непростые переплетения отношений в городке, чтобы спасти себя и своих близких.