Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»

Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.

Телеканал CW объявил о закрытии сериалов «Винчестеры», «Кунг-фу» и «Уокер: Независимость». В своем заявлении представители платформы объяснили такой шаг сменой концепции канала:

«Поскольку мы переосмысливаем концепцию нового The CW, нам пришлось принять несколько сложных решений. Мы благодарим наших партнеров из Warner Bros., а также актеров и творческие команды «Кунг-фу» и «Винчестеров» за всю их тяжелую работу, креативность и самоотверженность».

«Винчестеры» — это спин-офф популярного сериала «Сверхъестественное», повествующий о родителях братьев Винчестеров Джоне (Дрэйк Роджер) и Мэри (Мэг Доннелли). Познакомившись в юном возрасте, герои отправляются в опасное приключение, чтобы узнать всю правду о своих семьях и спасти мир от сил зла.

Звезда оригинального «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, являющийся исполнительным продюсером «Винчестеров» вместе со своей женой Дэннил и Робби Томпсоном, заявил, что не намерен так просто мириться с закрытием шоу. Он запустил интернет-кампанию по сохранению проекта, призвав фанатов публиковать хэштег #SaveTheWinchesters.

Похожим заявлением поделился и исполнительный продюсер «Уокера: Независимость» Джаред Падалеки. В новом интервью для TVLine он сказал, что в настоящее время ведет активные поиски новой площадки для сериала. «Уокер: Независимость» представляет собой спин-офф многосерийного вестерна «Уокер». Действие «Независимости» разворачивается в начале XIX века. Главная героиня — вдова Эбби Уокер (Кэтрин МакНамара), пытающаяся начать новую жизнь в Техасе.

Несмотря на закрытие «Уокера: Независимость», The CW явно намерен продолжить работу над оригинальным «Уокером»: всего за несколько дней до отмены спин-оффа канал объявил о продлении основного сериала на четвертый сезон. Новая часть шоу будет состоять из 13 эпизодов, дата выхода которых пока неизвестна.

Сериал «Кунг-фу» является ремейком одноименного шоу 1970-х годов. В центре его сюжета — молодая американка китайского происхождения Ники Шен (Оливия Лян), которая бросает учебу и отправляется на поиски себя в уединенный храм. Обучившись у монахов кунг-фу, она возвращается в родной Сан-Франциско и обнаруживает, что город оказался наводнен преступностью и коррупцией. Создатель проекта — Эд Спилман («Звездный странник»).