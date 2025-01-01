Меню
Сезоны
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Уокер, список сезонов
Walker
18+
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
The CW
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.2
IMDb
Список сезонов сериала «Уокер»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
21 января 2021 - 12 августа 2021
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
28 октября 2021 - 23 июня 2022
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов
6 октября 2022 - 11 мая 2023
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
3 апреля 2024 - 26 июня 2024
