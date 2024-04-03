Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Уокер 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Уокер
Киноафиша Сериалы Уокер Сезоны Сезон 4

Walker 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 4-й сезон сериала «Уокер»

В 4-м сезоне сериала «Уокер» продолжается история офицера полиции по фамилии Уокер, работающего под прикрытием. Напомним, в предыдущем сезоне будущее семьи Уокеров выглядело вполне обнадеживающим, пока Корделл не пропал. В то время как загадочные похитители пытаются сломить его волю, капитан Джеймс, Кэсси и другие рейнджеры делают все, чтобы помочь Корделлу. Однако у Стеллы есть свои представления о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Тем временем Бонэм делится с Лиамом своим методом облегчить последствия травмы. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых испытаний.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Уокер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тишина The Quiet
Сезон 4 Серия 1
3 апреля 2024
Может быть, это Мейбеллин Maybe it's Maybelline
Сезон 4 Серия 2
10 апреля 2024
Уроки из сувенирного магазина Lessons From the Gift Shop
Сезон 4 Серия 3
17 апреля 2024
Безумный бред и кровопролитие Insane B.S. and Bloodshed
Сезон 4 Серия 4
24 апреля 2024
Мы были здесь раньше We've Been Here Before
Сезон 4 Серия 5
1 мая 2024
Мы все падаем вниз We All Fall Down
Сезон 4 Серия 6
8 мая 2024
Держи меня сейчас Hold Me Now
Сезон 4 Серия 7
15 мая 2024
Конец Витта Witt's End
Сезон 4 Серия 8
22 мая 2024
История ужасов и других сказок A History of Horrors and Other Tales
Сезон 4 Серия 9
29 мая 2024
Конец этому пути End This Way
Сезон 4 Серия 10
5 июня 2024
Поехали, поехали Let's Go, Let's Go
Сезон 4 Серия 11
12 июня 2024
Отпустить Letting Go
Сезон 4 Серия 12
19 июня 2024
Увидимся как-нибудь See You Sometime
Сезон 4 Серия 13
26 июня 2024
График выхода всех сериалов
Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
93% на Rotten Tomatoes, новый постер и Нью-Вегас: почему фанаты «Фоллаута» уже считают дни до декабря 2025 года
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше