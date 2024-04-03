В 4-м сезоне сериала «Уокер» продолжается история офицера полиции по фамилии Уокер, работающего под прикрытием. Напомним, в предыдущем сезоне будущее семьи Уокеров выглядело вполне обнадеживающим, пока Корделл не пропал. В то время как загадочные похитители пытаются сломить его волю, капитан Джеймс, Кэсси и другие рейнджеры делают все, чтобы помочь Корделлу. Однако у Стеллы есть свои представления о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Тем временем Бонэм делится с Лиамом своим методом облегчить последствия травмы. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых испытаний.