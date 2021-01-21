Меню
Уокер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Уокер
Уокер Сезоны Сезон 1

Walker 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уокер»

В 1 сезоне сериала «Уокер» главный герой — образцовый офицер полиции по фамилии Уокер — решает уйти в бессрочный отпуск после двух лет тяжелой работы под прикрытием. Вместе со своей небольшой семьей он возвращается в родной Остин. Однако его спокойная жизнь продлилась недолго: преступники очень скоро напоминают о себе. Не в силах терпеть несправедливость, Уокер возвращается к борьбе с нарушителями закона, делая все возможное, чтобы каждый из них получил по заслугам. В этом непростом деле ему помогает женщина-рейнджер — единственная жительница города, которая не боится идти на настоящие риски.

6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Уокер»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 января 2021
Back in the Saddle
Сезон 1 Серия 2
28 января 2021
Bobble Head
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2021
Don't Fence Me In
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2021
Duke
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2021
Bar None
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2021
Tracks
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2021
Fine is a Four Letter Word
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2021
Time. Place. Collateral
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2021
Encore
Сезон 1 Серия 10
6 мая 2021
Freedom
Сезон 1 Серия 11
13 мая 2021
A Tale of Two Families
Сезон 1 Серия 12
20 мая 2021
Defend the Ranch
Сезон 1 Серия 13
10 июня 2021
Trips
Сезон 1 Серия 14
17 июня 2021
Four Stones In Hand
Сезон 1 Серия 15
24 июня 2021
Плохие яблоки Bad Apples
Сезон 1 Серия 16
15 июля 2021
Четыре камня в руке Four Stones in Hand
Сезон 1 Серия 17
22 июля 2021
Водить Drive
Сезон 1 Серия 18
12 августа 2021
График выхода всех сериалов
