В 1 сезоне сериала «Уокер» главный герой — образцовый офицер полиции по фамилии Уокер — решает уйти в бессрочный отпуск после двух лет тяжелой работы под прикрытием. Вместе со своей небольшой семьей он возвращается в родной Остин. Однако его спокойная жизнь продлилась недолго: преступники очень скоро напоминают о себе. Не в силах терпеть несправедливость, Уокер возвращается к борьбе с нарушителями закона, делая все возможное, чтобы каждый из них получил по заслугам. В этом непростом деле ему помогает женщина-рейнджер — единственная жительница города, которая не боится идти на настоящие риски.