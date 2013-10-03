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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 5 Серия 21

Дневники вампира 2009 - 2017 21 серия 5 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Дневники вампира»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 3 октября 2013
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 10 октября 2013
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 17 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 24 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 31 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 7 ноября 2013
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 14 ноября 2013
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 21 ноября 2013
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 5 декабря 2013
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 12 декабря 2013
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 23 января 2014
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 30 января 2014
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 6 февраля 2014
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 27 февраля 2014
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 6 марта 2014
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 20 марта 2014
Эпизод 17
Сезон 5 / Серия 17 27 марта 2014
Эпизод 18
Сезон 5 / Серия 18 17 апреля 2014
Эпизод 19
Сезон 5 / Серия 19 24 апреля 2014
Эпизод 20
Сезон 5 / Серия 20 1 мая 2014
Эпизод 21
Сезон 5 / Серия 21 8 мая 2014
Эпизод 22
Сезон 5 / Серия 22 15 мая 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 21 серии сериала «Дневники вампира» Люку и Лив не удается помочь двойникам, а Стефан находит новый философский подход к отношениям Елены и Дэймона. Вместе с Джереми и Мэттом Дэймон организует ловушку для Маркоса.

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