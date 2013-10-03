В 5 сезоне 21 серии сериала «Дневники вампира» Люку и Лив не удается помочь двойникам, а Стефан находит новый философский подход к отношениям Елены и Дэймона. Вместе с Джереми и Мэттом Дэймон организует ловушку для Маркоса.