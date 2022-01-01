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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Актеры и роли

Актеры сериала «Дневники вампира»

Актеры сериала «Дневники вампира» Вся информация о сериале
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder
Damon Salvatore Нина Добрев
Нина Добрев Nina Dobrev
Elena Gilbert Пол Уэсли
Пол Уэсли Paul Wesley
Stefan Salvatore Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис Matthew Davies
Alaric Saltzman Сара Каннинг
Сара Каннинг Sara Canning
Jenna Sommers Джозеф Морган
Джозеф Морган Joseph Morgan
Niklaus "Klaus" Mikaelson Зак Рериг
Зак Рериг Zach Roerig
Matt Donovan Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм Katerina Graham
Bonnie Bennett Стивен Р. МакКуин
Стивен Р. МакКуин Steven R. McQueen
Jeremy Gilbert Майкл Тревино
Майкл Тревино Michael Trevino
Tyler Lockwood Майкл Маларки
Майкл Маларки Michael Malarkey
Enzo
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