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Дневники вампира
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Актеры сериала «Дневники вампира»
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Актеры сериала «Дневники вампира»
Вся информация о сериале
Йен Сомерхолдер
Ian Somerhalder
Damon Salvatore
Нина Добрев
Nina Dobrev
Elena Gilbert
Пол Уэсли
Paul Wesley
Stefan Salvatore
Мэттью Дэвис
Matthew Davies
Alaric Saltzman
Сара Каннинг
Sara Canning
Jenna Sommers
Джозеф Морган
Joseph Morgan
Niklaus "Klaus" Mikaelson
Зак Рериг
Zach Roerig
Matt Donovan
Кэт Грэхэм
Katerina Graham
Bonnie Bennett
Стивен Р. МакКуин
Steven R. McQueen
Jeremy Gilbert
Майкл Тревино
Michael Trevino
Tyler Lockwood
Майкл Маларки
Michael Malarkey
Enzo
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