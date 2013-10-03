В 5 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» после проведенного вместе с Дэймоном лета Елена взволнована перед началом обучения в колледже. Став человеком, Кэтрин больше не способна себя защитить и вынуждена попросить о помощи.
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