В 5 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» Бонни пытается разобраться в том, как изменения на Другой стороне повлияют на ее роль якоря. Энзо узнает о судьбе своей возлюбленной Мэгги, что приводит к конфликту со Стефаном.