В 5 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» Бонни пытается разобраться в том, как изменения на Другой стороне повлияют на ее роль якоря. Энзо узнает о судьбе своей возлюбленной Мэгги, что приводит к конфликту со Стефаном.
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