В 5 сезоне 12 серии сериала «Дневники вампира» друг из прошлого Дэймона, Энзо, вновь появляется в его жизни с призывом отомстить за давние события. Аарон старается загладить вину своих предков, а Елена оказывается в большой опасности.
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