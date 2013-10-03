В 5 сезоне 18 серии сериала «Дневники вампира» бабушка предупреждает Бонни о пугающих изменениях на Другой стороне, а Стефан и Елена видят сны об альтернативной реальности, в которой они проводят жизнь вместе.
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