В 5 сезоне 5 серии сериала «Дневники вампира» Дэймон намеревается договориться о взаимовыгодной сделке с Сайласом, а Надя раскрывает свое прошлое Кэтрин. Доктор Максфилд делится с Еленой тревожными новостями.
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