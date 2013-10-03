В 5 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» на вечеринке в колледже Бонни встречает Лив, которая, как и она, является ведьмой. Доктор Максфилд пытается продолжать свое исследование при помощи нового благодетеля по имени Слоан.