648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»

У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз

Рязанов пытался скрыть этот город, но не получилось: где снимали искрометную комедию «Берегись автомобиля»

По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»

«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)

Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали

Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4

Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+

«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез

Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes