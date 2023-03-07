Меню
Сериалы
Дневники вампира
Новости о сериале «Дневники вампира»
Вся информация о сериале
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
История трансформации колдуньи из злобной карги в повелительницу тьмы.
Написать
7 марта 2023 10:00
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет
Рассказываем, какой путь прошли вурдалаки в кинематографе.
Написать
3 октября 2022 07:30
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты, абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.
Написать
16 сентября 2022 15:00
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
А вы знали, что у нас есть свои Райан Гослинг, Колин Фаррелл и Николь Кидман?
Написать
20 августа 2022 15:32
648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз
Рязанов пытался скрыть этот город, но не получилось: где снимали искрометную комедию «Берегись автомобиля»
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали
Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился
