В 5 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» один и тот же приснившийся Кэтрин и Елене сон о Стефане заставляет их обратиться к Дэймону за помощью в поисках младшего Сальваторе. Сайлас объясняет причину его одержимости поисками Кэтрин.
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