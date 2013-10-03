В 5 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» один и тот же приснившийся Кэтрин и Елене сон о Стефане заставляет их обратиться к Дэймону за помощью в поисках младшего Сальваторе. Сайлас объясняет причину его одержимости поисками Кэтрин.