В 5 сезоне 22 серии сериала «Дневники вампира» с особым упорством Дэймон заставляет Бонни остановить разрушение Другой стороны. Он придумывает опасный план, который полностью зависит от быстроты реакции Джереми и Мэтта.
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