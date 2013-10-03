В 5 сезоне 4 серии сериала «Дневники вампира» Донован обеспокоен своими провалами в памяти. Джереми признается Дэймону в том, что тому оказывается сложно принять, а доктор Максфилд приступает к осуществлению плана, который должен все изменить.