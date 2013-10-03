В 5 сезоне 16 серии сериала «Дневники вампира», пока Дэймон пытается найти смелость признаться Елене в своих действиях, Энзо утверждает, что знает решение всеобщей проблемы. Слоан рассказывает о важности двойников со Стефаном и Кэролайн.
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