В 5 сезоне 16 серии сериала «Дневники вампира», пока Дэймон пытается найти смелость признаться Елене в своих действиях, Энзо утверждает, что знает решение всеобщей проблемы. Слоан рассказывает о важности двойников со Стефаном и Кэролайн.