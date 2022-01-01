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Постер к сериалу Дневники вампира
Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны
Дневники вампира (2009 - 2017), список сезонов The Vampire Diaries 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Дневники вампира»
Дневники вампира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 23 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 22 эпизода
 
Дневники вампира - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2016, 16 эпизодов
 
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