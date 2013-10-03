В 5 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» Бонни игнорирует просьбы Джереми позволить рассказать остальным о ее смерти. Пока Дэймон пытается отыскать пропавшего Стефана, Мэтт и Джереми присматривают за Кэтрин.
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