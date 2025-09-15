Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Отыграть назад Статьи

Статьи о сериале «Отыграть назад»

Статьи о сериале «Отыграть назад» Вся информация о сериале
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
Написать
15 сентября 2025 18:07
Кадры из сериалов «Режим» и «Конец парада»
Их не спасли ни Кейт Уинслет, ни Хелен Миррен: топ-5 худших мини-сериалов от HBO Хорошо, что у них всего один сезон.
1 комментарий
3 июня 2025 21:02
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше