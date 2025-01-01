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Сериалы с неожиданной развязкой: список лучших

Все 42 Онлайн
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Месье Спейд
Месье Спейд
драма, криминал 2024, США
0.0
Криминальное прошлое
Криминальное прошлое
криминал, триллер 2024, Великобритания/США
0.0
Единожды солгав
Единожды солгав
криминал, триллер, детектив 2024, Великобритания/США
0.0
Одни из нас
Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
7.0
Терапия
Терапия
комедия 2023, США
0.0
Покерфейс
Покерфейс
драма, детектив 2023, США
0.0
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six
драма, музыка 2023, США
0.0
Сила
Сила
драма, триллер, фантастика 2023, США
0.0
Укрытие
Укрытие
фантастика, драма 2023, США
9.0
1899
1899
драма, ужасы 2022, Германия
0.0
В ее глазах
В ее глазах
драма, триллер, мистика 2021, Великобритания
0.0
Кликбейт
Кликбейт
драма, криминал, триллер 2021, Австралия/США
0.0
Игра в кальмара
Игра в кальмара
драма, мистика 2021, Южная Корея
8.0
Каштановый человечек
Каштановый человечек
драма, триллер, мистика 2021, Дания
0.0
Защищая Джейкоба
Защищая Джейкоба
драма, триллер 2020, США
7.0
Чужак
Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.0
Перри Мейсон
Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.0
Голова
Голова
триллер, детектив 2020, Испания
0.0
Отыграть назад
Отыграть назад
драма, триллер 2020, США
0.0
Территория
Территория
драма, ужасы 2020, Россия
0.0
Перевал Дятлова
Перевал Дятлова
драма, триллер 2020, Россия
0.0
Рикошет
Рикошет
драма, криминал 2020, Россия
0.0
Моя жизнь - убийство
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал 2019, Австралия
0.0
Иерро
Иерро
драма, криминал, триллер 2019, Испания/Франция
0.0
Убийства в Вальгалле
Убийства в Вальгалле
драма, криминал, детектив 2019, Исландия
0.0
Видоизмененный углерод
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.0
Маньяк
Маньяк
драма, комедия, фантастика 2018, США
6.0
Острые предметы
Острые предметы
драма, детектив 2018, США
6.0
Касл-Рок
Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.0
Правда о деле Гарри Квеберта
Правда о деле Гарри Квеберта
драма, криминал 2018, Великобритания
7.0
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Сериалы с неожиданной развязкой заставляют зрителей постоянно держать внимание, так как напряженная атмосфера и загадочные интриги привлекают внимание и не отпускают до самого финала. Эти сериалы предлагают нестандартные и неожиданные сюжетные повороты, которые заставляют зрителей пересматривать предыдущие эпизоды, анализировать и пытаться разгадать тайны и загадки. Благодаря неожиданным развязкам, подобные сериалы оставляют долгое впечатление и привносят элемент интриги и неожиданности в жизнь зрителей.

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