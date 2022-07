1 Dream a Little Dream Николь Кидман / Wilbur Schwandt 3:43

2 Elena Alves Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:36

3 Awakening Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:07

4 Grace Is Lost Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:19

5 Basic Premise Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:38

6 The Perfume Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:16

7 On the Way to Prison Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:52

8 Circle of Silence Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:37

9 No Guilt, No Remorse Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:32

10 To Clear My Name Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:47

11 The Chase Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:19

12 You Shouldn't Be There Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:50

13 Chins Up, Eyes Down Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:03

14 To Our Own Doom Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:45

15 Behind the Window Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:41