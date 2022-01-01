Телеканал HBO

HBO — американский телеканал, принадлежащий компании WarnerMedia. Помимо вещания, предлагает потребителям видео на заказ и другие мультимедийные услуги. Является самой старой платной службой в США: вышел в эфир 8 ноября 1972 года. Концепция, при которой платишь за премиальный доступ, была новинкой, и ее считали нежизнеспособной. Вопреки опасениям, локальный сервис в 1975 году начинает передавать сигнал с помощью спутника и выходит на национальный уровень.

HBO становится одним из самых инновационных в мире: первым начинает шифровать трансляцию от нежелательного доступа, становится пионером цифрового формата, предоставляет технологию HDTV.

К 2021 году в семействе HBO насчитывают восемь каналов, которые различаются программным контентом, рейтингом, целевой аудиторией.

Контент включает в себя кассовые блокбастеры и премьеры, сериалы, спортивные выпуски, концерты, документальное кино. HBO известен производством оригинальных проектов с 1983 года, когда вышел первый фильм, снятый для канала, — «История Терри Фокса». Самые известные работы — «Игра престолов», «Эйфория», «Клан Сопрано».