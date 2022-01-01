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Телеканал HBO

О телеканале

HBO — американский телеканал, принадлежащий компании WarnerMedia. Помимо вещания, предлагает потребителям видео на заказ и другие мультимедийные услуги. Является самой старой платной службой в США: вышел в эфир 8 ноября 1972 года. Концепция, при которой платишь за премиальный доступ, была новинкой, и ее считали нежизнеспособной. Вопреки опасениям, локальный сервис в 1975 году начинает передавать сигнал с помощью спутника и выходит на национальный уровень.

HBO становится одним из самых инновационных в мире: первым начинает шифровать трансляцию от нежелательного доступа, становится пионером цифрового формата, предоставляет технологию HDTV.

К 2021 году в семействе HBO насчитывают восемь каналов, которые различаются программным контентом, рейтингом, целевой аудиторией.

Контент включает в себя кассовые блокбастеры и премьеры, сериалы, спортивные выпуски, концерты, документальное кино. HBO известен производством оригинальных проектов с 1983 года, когда вышел первый фильм, снятый для канала, — «История Терри Фокса». Самые известные работы — «Игра престолов», «Эйфория», «Клан Сопрано».

Фильмы
Тони Хоук: пока не отвалятся колеса
Тони Хоук: пока не отвалятся колеса
биография, документальный, спорт 2022, США
0.0
Осло
Осло
драма 2021, США
0.0
Безупречный
Безупречный
драма, комедия 2019, США
0.0
Все фильмы
Сериалы
Doomsday Machine
драма , США
0.0
10000 кораблей
фэнтези , США
0.0
Король Рекс
драма , США
0.0
Big Swiss
драма , США
0.0
Повести о Дунке и Эгге
драма, боевик, фэнтези , США
0.0
Каждый в моей семье кого-то убил
детектив , США
0.0
Одни из нас
Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
0.0
Дом дракона
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
0.0
Все сериалы
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