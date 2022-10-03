Меню
Отыграть назад
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию.
Написать
3 октября 2022 12:00
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал
В его основу ляжет история убийства от австралийского писателя.
Написать
31 января 2022 15:29
Автор «Большой маленькой лжи» экранизирует криминальный роман «Метод инспектора Авраама»
Сериал расскажет о детективе, который ищет пропавшего подростка.
Написать
26 октября 2021 15:20
Выбор Анны Невской: кинопредпочтения звезды
Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах, сериалах и режиссёрах накануне премьеры нового сезона сериала СТС «Дылды», в котором Невская играет роль эффектной жены бизнесмена – владельца птицефабрики.
Написать
5 марта 2021 13:00
